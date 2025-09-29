Войната в Украйна:

Магията на етерични масла: Ванилията е ароматът на любовта, жасминът повдига настроението, а кипарисът прогонва тъгата

29 септември 2025, 15:19 часа 0 коментара
Магията на етерични масла: Ванилията е ароматът на любовта, жасминът повдига настроението, а кипарисът прогонва тъгата

Съдържание:

Етеричните масла са търсени от древни времена. Някога са били използвани от шамани, лечители и магьосници в ритуали и церемонии за прочистване на пространството, защита, привличане на късмет и любов.

Кои етерични масла са подходящи за справяне с бръчките на лицето?

Ароматите могат директно да повлияят на подсъзнанието на човек, на функционирането на неговата нервна и ендокринна система, предизвиквайки определени емоции и състояния. Ароматите влияят и на енергийното поле на човека, като го почистват и изпълват с положителна енергия. Освен това маслата имат дезинфекциращ ефект, което означава, че могат да прочистят пространството от болести и негативизъм на физическо ниво.

Масла за привличане на любов

Още: Безопасни ли са етеричните масла за белите дробове?

Розовото масло е символ на чиста и възвишена любов. Розовото масло отваря сърцето за приемане и даване на любов, привлича хармонични взаимоотношения. Натуралното масло е скъпо, но само няколко капки са достатъчни - синтетичните заместители нямат желания ефект.

Маслото от иланг-иланг засилва емоционалната връзка между партньорите, събужда страстта и желанието. Използва се за укрепване на връзките и привличане на романтични приключения. В Индонезия цветята от иланг-иланг традиционно се използват за украса на леглата на младоженците. Това масло осигурява и силна защита срещу зли сили. Капките му могат да се нанасят върху тялото или да се добавят към ваната.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Ванилията е маслото на Венера , богинята на любовта. Ароматът на ванилия помага за създаването на приятна и привлекателна атмосфера, засилва чувството на обич и топлина във взаимоотношенията, така че е много полезна за спалнята.

Жасминът помага за освобождаване от задръжки и дава свобода на въображението. От всички етерични масла, жасминът може да бъде най-мощният за промяна на настроението и повишаване на самочувствието. Маслото е необичайно и с това, че едновременно засилва сексуалността и духовността. Сушените жасминови листенца традиционно се носят като талисман за привличане на любов. Но не забравяйте, както в случая с розата: маслото, използвано за магически цели, трябва да е натурално.

Още: Стрес, тревожност, безсъние? Тези 5 етерични масла ефективно успокояват ума

Масла за защита от негативизъм

Лавандуловото масло създава спокойна атмосфера, прогонва негативните емоции и мисли и почиства пространството. Използва се от древни времена за предпазване от стрес, страх и паника. Лавандулата носи усещане за мир и тиха радост. През Средновековието монасите са я използвали, за да прогонват зли духове.

Черният пипер има силно защитно действие, помага за отблъскване на негативните енергии и външни влияния. Но поради острата му миризма е по-добре да се използва в смеси.

Антивирусни етерични масла: Кои ще ни свършат най-много работа през зимата

Кипарисовото масло засилва енергийната защита и помага за преодоляване на трудни житейски ситуации, предпазвайки от негативни влияния. Това масло може да се използва и за облекчаване на тъгата по време на скръб. Ето защо кипарисови дървета се засаждат в гробищата.

Още: Как да си направим парфюм от етерични масла?

Бергамотното масло неутрализира агресивната енергия, почиства пространството от зли сили и възстановява душевния мир. Добре е да го вземете със себе си на пътувания. Чай с бергамот има подобен ефект.

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Гергана Шумкова
Гергана Шумкова Отговорен редактор
етерични масла масла енергия
Още от Любопитно
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес