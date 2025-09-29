Магията на етерични масла: Ванилията е ароматът на любовта, жасминът повдига настроението, а кипарисът прогонва тъгата

Етеричните масла са търсени от древни времена. Някога са били използвани от шамани, лечители и магьосници в ритуали и церемонии за прочистване на пространството, защита, привличане на късмет и любов.

Кои етерични масла са подходящи за справяне с бръчките на лицето?

Ароматите могат директно да повлияят на подсъзнанието на човек, на функционирането на неговата нервна и ендокринна система, предизвиквайки определени емоции и състояния. Ароматите влияят и на енергийното поле на човека, като го почистват и изпълват с положителна енергия. Освен това маслата имат дезинфекциращ ефект, което означава, че могат да прочистят пространството от болести и негативизъм на физическо ниво.

Масла за привличане на любов

Още: Безопасни ли са етеричните масла за белите дробове?

Розовото масло е символ на чиста и възвишена любов. Розовото масло отваря сърцето за приемане и даване на любов, привлича хармонични взаимоотношения. Натуралното масло е скъпо, но само няколко капки са достатъчни - синтетичните заместители нямат желания ефект.

Маслото от иланг-иланг засилва емоционалната връзка между партньорите, събужда страстта и желанието. Използва се за укрепване на връзките и привличане на романтични приключения. В Индонезия цветята от иланг-иланг традиционно се използват за украса на леглата на младоженците. Това масло осигурява и силна защита срещу зли сили. Капките му могат да се нанасят върху тялото или да се добавят към ваната.

Ванилията е маслото на Венера , богинята на любовта. Ароматът на ванилия помага за създаването на приятна и привлекателна атмосфера, засилва чувството на обич и топлина във взаимоотношенията, така че е много полезна за спалнята.

Жасминът помага за освобождаване от задръжки и дава свобода на въображението. От всички етерични масла, жасминът може да бъде най-мощният за промяна на настроението и повишаване на самочувствието. Маслото е необичайно и с това, че едновременно засилва сексуалността и духовността. Сушените жасминови листенца традиционно се носят като талисман за привличане на любов. Но не забравяйте, както в случая с розата: маслото, използвано за магически цели, трябва да е натурално.

Още: Стрес, тревожност, безсъние? Тези 5 етерични масла ефективно успокояват ума

Масла за защита от негативизъм

Лавандуловото масло създава спокойна атмосфера, прогонва негативните емоции и мисли и почиства пространството. Използва се от древни времена за предпазване от стрес, страх и паника. Лавандулата носи усещане за мир и тиха радост. През Средновековието монасите са я използвали, за да прогонват зли духове.

Черният пипер има силно защитно действие, помага за отблъскване на негативните енергии и външни влияния. Но поради острата му миризма е по-добре да се използва в смеси.

Антивирусни етерични масла: Кои ще ни свършат най-много работа през зимата

Кипарисовото масло засилва енергийната защита и помага за преодоляване на трудни житейски ситуации, предпазвайки от негативни влияния. Това масло може да се използва и за облекчаване на тъгата по време на скръб. Ето защо кипарисови дървета се засаждат в гробищата.

Още: Как да си направим парфюм от етерични масла?

Бергамотното масло неутрализира агресивната енергия, почиства пространството от зли сили и възстановява душевния мир. Добре е да го вземете със себе си на пътувания. Чай с бергамот има подобен ефект.