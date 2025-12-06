Втори проект за Бюджет 2026: Повече за заплати за лекари, по-малко за полицаи, военни и учители

По-малко пари за заплати на полицаите, по-малко за военните, по-малко и за учителите, но повече за лекарите - така може да бъдат обобщени числата в новия проектобюджет за 2026 година. Той беше публикуван от финансовото министерство минути преди полунощ на 5 срещу 6 декември, 2025 година - връх на наглостта - Още: Прекроеният Бюджет 2026 - публикуван в 11:57 часа в петък вечер

От данните излиза, че почти колкото пари се вземат от военните ще отидат за лекарите. Именно за намаляване на военните разходи като мярка за по-добър бюджет заговори премиерът Росен Желязков, когато управлението беше притиснато от гигантските протести в цялата страна.

По министерства

Съгласно проекта, военните получават с около 42 млн. евро по-малко за заплати спрямо първоначалния вариант, докато лекарите - с около 41 млн. евро повече. От полицейските заплати се вземат около 25 млн. евро спрямо предишния вариант. При учителите има намаление в заплатите с около 2 млн. евро.

Разходите за персонал в МВР пак са основната част от разходите във ведомството през 2026 г. Разходите общо са 2,292 млрд. евро, докато за персонал са 2,150 млрд. евро. Другите разходи са свързани с придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт - само 28,090 млн. евро, като тук няма никаква промяна.

1,392 млрд. евро отиват за персонал в Министерство на отбраната през 2026 година. По политиката в областта на отбранителните способности заделената сума в проектобюджета е 2,374 млрд. евро, докато по политиката на съюзната и международна сигурност – 91,500 млн. евро. Общо предвидените разходи са 2,465 млрд. евро. С други думи, общо тук има орязване от около 200 млн. евро спрямо предишния бюджет.

В Министерство на здравеопазването предвидените разходи възлизат на 774 208 млн. евро, като там най-голямата сума е по перото за персонал - 383,339 млн. евро. Под формата на субсидии са предвидени 228 365 млн. евро, в това число за нефинансови предприятия, каквито са лечебните и болничните заведения, а за БЧК и ПСС, които са юридически лица с нестопанска цел, заложените разходи са 4 857 млн. евро.

Разходите в МОН възлизат на 826 183,6 млн. евро, докато предвидените разходи за заплати са 508 709 млн. евро или почти с 2 млн. евро по-малко спрямо предходния бюджет.

