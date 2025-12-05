Мирослав Великов спечели "Игри на волята" 7 (ВИДЕО)

Приключенецът Мирослав Великов е големият победител в седмия сезон на екстремното риалити “Игри на волята”. Спечелилият мястото си в надпреварата с кастинг битка воин успя да надделее над другите двама фаворити в битката за първото място - Александър Александров - Алекс и Калин Христов, след напрегнат многокомпонентен сблъсък. Той надделя над аниматора Калин и IT специалиста Алекс в ожесточен финален сблъсък.

Награда, посветена на семейството

Седмият сезон на “Игри на волята”, под мотото “Всичко е различно”, посрещна едни от най-храбрите воини в България, които станаха част от епични битки, драматични моменти и неочаквани обрати. В продължение на три месеца всеки от тях се докосна до победите и загубите в Дивия север, както и до красотата и непредвидимостта на Българското Черноморие. Впечатляващата победа обаче е само за един и Мирослав Великов грабна чека за 100 000 лв.

“Чувствах се като у дома си на всяка една от трите Арени. Дори не трепвах, когато излизах на тях. На финала бях изключително спокоен и нищо не можеше да ме спре по пътя към победата. Наградата е за моята любима и за малката ми дъщеричка, която скоро ще се роди”, сподели големият победител минути след своя триумф.

Преди решаващата битка четиримата финалисти се изправиха в полуфинално съревнование, в което колоритният миньор Теодор-Чикагото завърши на почетната четвърта позиция. Финалният сблъсък изпита силата, бързината, точността и бързата мисъл на останалите трима. Непримиримият Калин поведе с ранна преднина, но трудности с някои елементи позволиха на Мирослав да превземе първото място.