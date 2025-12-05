"Оставка! Вън Пеевски и Борисов от властта": Нов голям протест блокира София

Нов голям протест с искане за оставка на правителството и излизането на Делян Пеевски и Бойко Борисов се организира във Facebook. Събитието, озаглавено "Оставка! Вън Пеевски и Борисов от властта", ще се проведе на 10 декември, сряда от 18 часа на площад "Независимост". Като организатори на проявата са посочени "Продължаваме промяната", "Младежи за промяната", ДСБ и "Да, България".

Ето какво пишат организаторите на страницата на събитието във Facebook:

Най-масовият протест в новата история на България вече промени процесите в държавата. Силата на недоволните българи е най-мощното оръжие срещу мафията! Страх ги е. Нека този път да бъдем още повече! Иначе ще продължат да се преструват, че не са чули какво искат протестиращите.

ОСТАВКА! ОСТАВКА! ОСТАВКА!

Оставка на сламеното правителство и трайно изгонване на Борисов и Пеевски от властта.

За това излизаме! Това ще постигнем. Заедно. Няма да им позволим да ни спрат с мутренски номера и изфабрикувани провокации!

Усещането, че бъдещето ни е в нашите ръце дава сили! И може да сваля правителства.

Да превърнем 10 декември в символ на свободата и отпора срещу корупцията, мафията, кражбите, олигархичното управление и лъжите, с които отровиха държавата ни! Заедно пишем история - такава, каквато България заслужава.

Сряда, 10 декември

18:00 - ПРОТЕСТ за ОСТАВКА

пл. "Независимост", Ларгото на София

Ела! Кажи и на приятелите си!

Няколко часа от твоя ден могат да променят бъдещето на България.

Не допускай да решават вместо теб! Изхвърли Пеевски и Борисов от властта!