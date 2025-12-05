Ген. Сирски: Русия продължава офанзивата си, използвайки мирните преговори като прикритие

Русия не показва признаци, че ще прекрати военните си действия и използва мирните преговори "като прикритие", заяви главнокомандващият въоръжените сили на Украйна генерал Олександър Сирски в интервю за Скай Нюз, предаде Укринформ. Той отбеляза, че въпреки че Путин е казал на Тръмп, че е готов за преговори, Русия не показва признаци, че ще намали военните си действия.

Украйна търси мир, но врагът продължава своята офанзива, "използвайки тези мирни преговори като прикритие", подчерта Сирски. "Няма паузи, няма забавяния в техните операции. Те продължават да тласкат войските си напред, за да завземат колкото се може повече от нашата територия под прикритието на преговорите", каза той, отбелязвайки, че руската армия оставя след себе си само руини и смърт.

Генерал Сирски подчерта важността на установяването на справедлив мир след края на войната. "Всички войни рано или късно свършват и, разбира се, ние се надяваме, че и нашата ще свърши. А когато това стане, трябва да бъде установен справедлив мир. Според мен справедливият мир е мир без предварителни условия, без отстъпване на територия. Това означава спиране по настоящата линия на контакт", каза той.

По негово мнение, първо трябва да бъде постигнато примирие, следвано от преговори. "Всякакъв друг формат би бил несправедлив мир, а за нас това е неприемливо", каза Сирски.

Главнокомандващият благодари на американските партньори на Украйна и на всички съюзници, "които ни подкрепят през цялата тази война с оръжия и оборудване", като изрази надежда че подкрепата за Украйна ще продължи.

Сирски подчерта, че се надява европейските партньори и съюзници да бъдат готови, ако е необходимо, да предоставят "всичко необходимо за нашата справедлива война срещу агресора". "Защото в момента ние защитаваме не само себе си, но и цяла Европа. И за всички европейци е от решаващо значение да продължим да го правим, защото ако ние не сме тук, други ще бъдат принудени да се сражават в Европа", подчерта Сирски.