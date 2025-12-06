След украински удари в Чечения: Кадиров заплаши Украйна със "суров отговор" (ВИДЕО)

Чеченският лидер Рамзан Кадиров се закани, че Украйна ще „усети суров отговор“ за удара по Грозни. Той предупреди, че отмъщението ще започне още „от утре“ и ще продължи през цялата седмица. Кадиров обяви, че атаките бъдат насочени срещу „военни терористични обекти, а не срещу цивилни“.

Кадиров се обърна и към украинците, като ги призова да се противопоставят на войната с Русия.

"Когато сте поотделно те ви разкъсват. Излезте всички и кажете думата си. Убиват вашите деца, унищожават. атова излезте и кажете думата си", казва Кадиров в обръщението си. Той отбеляза, че когато украинските военни биват взети в плен, те молят да не ги връщат обратно. "Бъдете внимателни, защото иначе ще загубите напълно своята нация. Ако в Украйна има поне един мъж, той трябва да застане начело, а народът трябва да го последва", добави Кадиров.

Острата реакция на Кадиров дойде, след няколко украински атаки срещу цели в Чечения. В нощта на 2 декември украински дронове удариха базата на полка „Ахмат“ в чеченския град Гудермес. Местните жители съобщиха, че са чули експлозии.

На 27 ноември пък в Грозни избухна пожар на територията на полка „Ахмат-Север“ на Руската гвардия - също след атака с безпилотни летателни апарати. Украинският канал Supernova+ направи геолокализация на нападението от изминалата нощ и установи, че ударите са засегнали сградата на Областния отдел на вътрешните работи в Гудермес.