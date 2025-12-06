Войната в Украйна:

След украински удари в Чечения: Кадиров заплаши Украйна със "суров отговор" (ВИДЕО)

06 декември 2025, 01:25 часа 432 прочитания 0 коментара
Чеченският лидер Рамзан Кадиров се закани, че Украйна ще „усети суров отговор“ за удара по Грозни. Той предупреди, че отмъщението ще започне още „от утре“ и ще продължи през цялата седмица. Кадиров обяви, че атаките бъдат насочени срещу „военни терористични обекти, а не срещу цивилни“.

Кадиров се обърна и към украинците, като ги призова да се противопоставят на войната с Русия.

"Когато сте поотделно те ви разкъсват. Излезте всички и кажете думата си. Убиват вашите деца, унищожават. атова излезте и кажете думата си", казва Кадиров в обръщението си. Той отбеляза, че когато украинските военни биват взети в плен, те молят да не ги връщат обратно. "Бъдете внимателни, защото иначе ще загубите напълно своята нация. Ако в Украйна има поне един мъж, той трябва да застане начело, а народът трябва да го последва", добави Кадиров. 

Острата реакция на Кадиров дойде, след няколко украински атаки срещу цели в Чечения. В нощта на 2 декември украински дронове удариха базата на полка „Ахмат“ в чеченския град Гудермес. Местните жители съобщиха, че са чули експлозии.

На 27 ноември пък в Грозни избухна пожар на територията на полка „Ахмат-Север“ на Руската гвардия - също след атака с безпилотни летателни апарати. Украинският канал Supernova+ направи геолокализация на нападението от изминалата нощ и установи, че ударите са засегнали сградата на Областния отдел на вътрешните работи в Гудермес.

Елин Димитров
