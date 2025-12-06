"Продуктивна среща": Стив Уиткоф се срещна с Рустем Умеров

Специалният пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп Стив Уиткоф проведе продуктивни преговори със старши преговарящия от Украйна Рустем Умеров в Маями, Флорида. Това съобщи представител на Белия дом, като уточни, че официалните лица планират да се срещнат отново по-късно днес, предаде Ройтерс.

"Вчерашната среща между американски и украински представители в Маями беше продуктивна и беше постигнат напредък. Те ще се срещнат отново по-късно днес, след като информират съответните си лидери", заяви представител на Белия дом. По-подробна информация не беше предоставена веднага.

Срещите на Уиткоф с Русия и Украйна

Уиткоф и зетят на президента Джаред Къшнър се срещнаха с украинските си колеги, за да ги информират за срещата си в Москва с руския президент Владимир Путин по-рано тази седмица. Срещите, които се провеждат на неизвестно място в Маями, не са били официални преговори, фокусирани върху мирния план, подкрепен от САЩ, добави източникът. Украински и американски представители се съгласиха на преговорите преди срещата с Путин.

Юри Ушаков, главният съветник по външна политика на Кремъл, заяви вчера, че Путин и Уиткоф са постигнали ниво на разбирателство, което е направило дискусиите им "истински приятелски".

Путин се срещна с Уиткоф и Къшнър за пет часа в Кремъл, като се фокусира върху подкрепяния от САЩ план за уреждане на войната в Украйна, където Москва започна пълномащабна инвазия през 2022 г. По-късно руският президент описа разговорите като "много полезни".

