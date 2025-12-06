Съдът нареди отваряне на тайните протоколи по делото "Епстийн" (ВИДЕО)

Американски федерален съдия нареди разсекретяването на още протоколи, свързани с разследването срещу осъдения сексуален престъпник Джефри Епстийн от 2005 и 2007 г. Решението идва, след като през миналия месец Конгресът прие закон, задължаващ Министерството на правосъдието да разкрие всички материали около скандалния финансист и дългогодишната му партньорка и съучастничка Гислейн Максуел.

Още: Тръмп подписа закона: Досиетата "Епстийн" излизат на светло

В заповедта си съдия Родни Смит посочва, че „по-късно приетият и конкретен закон надделява над забраната за разгласяване“. Така той отменя предишната защитна заповед, която блокираше публикуването на материалите. Подобно искане от Министерството на правосъдието беше отхвърлено през август, тъй като нарушаваше федералните правила за секретност на заседанията на голямото жури — правила, които новият закон вече изрично отменя.

Разсекретяване и по други ключови дела

Министерството на правосъдието иска да бъдат разкрити и документи по делото на Епстийн от 2019 г. в Ню Йорк, както и материалите от процеса срещу Максуел от 2021 г. Става дума за разследване, което е проверявало дали Епстийн е злоупотребявал с непълнолетни момичета — дело, което приключва през 2008 г. без федерални обвинения, след като Епстийн сключва спорно споразумение и признава вина само по по-леки щатски обвинения в проституция.

Политическият натиск и новият закон

Президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа „Закона за прозрачност на архивите за Епстийн“ миналия месец — след години на критики и обвинения, че отказва да разсекрети материалите, които преследват администрацията му. Законът задължава правосъдното министерство, ФБР и федералните прокурори да публикуват документите до 19 декември, освен ако съдържат материали от активни разследвания, данни, които могат да разкрият самоличността на жертвите, изображения на насилие или сексуално насилие над деца и класифицирана информация или такава, свързана с националната сигурност.

Максуел и островът на Епстийн отново във фокуса

Максуел, която излежава 20-годишна присъда, беше преместена през август в затвор с минимална охрана в Тексас. В сряда адвокатите ѝ внесоха искане за предсрочно освобождаване.

Още: Бивш финансов министър на САЩ, близък до Джефри Епстийн, напуска борда на директорите на OpenAI

Междувременно демократите в Камарата на представителите публикуваха нови снимки от прочутия частен остров на Епстийн — включително помещения с маски по стените и телефон със запаметени имена на бързо избиране.

Още: "Тихо, тихо, прасенце": Тръмп се ядоса на въпрос за досиетата "Епстийн" (ВИДЕО)

Вчера в социалните мрежи изтекоха невиждани досега снимки и видеа от частния остров на Епстийн в Карибите. Те бяха публикувани от демократите в Комисията на Камарата по надзор и държавно управление.

Several "never-before-seen" photos and videos of #Epstein's private island in the Caribbean have been released by the democrats on the House Committee on Oversight and Government Reform. #US #EpsteinFiles pic.twitter.com/NS9dJCbmFv — Shanghai Daily (@shanghaidaily) December 4, 2025