Прекрасно! Втори медал за България от Световното първенство по таекуондо

Християн Георгиев донесе втори медал за България от Световното първенство по таекуондо за младежи до 21 години в Найроби (Кения). Родният състезател взе бронз в категория до 54 килограма. Той спечели срещу Абонданс Медеджи (Бенин), Дмитри Балохнев (независим), Итън Йон-сук Гун (САЩ) и на полуфинала отстъпи пред Анкит Мер (Индия). Ден по-рано Станислав Митков завоюва сребро в категория до 63 килограма.

Митков стартира повече от отлично своето участие, като в първата среща бе категоричен срещу представителя на Либерия Дерик Суарай. На осминафинала той имаше за съперник таекуондиста от Йордания Махмуд Алтарирех, който е двукратен сребърен медалист от световни първенства за мъже и Гран При турнири. Това обаче не попречи Митков да покаже изключителна игра и класиране на четвъртфинал. Там той срещна представителя на Беларус Максим Бандаревич. Българинът не срещна проблем и се класира на полуфинал.

Тук отново имаше тежък противник в лицето на Нитеш Сингх от Индия. Митков обаче показа изключителен характер и отлична игра, което го прати на финал. В битката за златото националът имаше за съперник Хамза Айдоган от Турция. След изключително драматичен двубой с много обрати в крайна сметка Станислав Митков спечели сребърен медал. Важно е да отбележим, че той игра последните три срещи със счупен пръст на ръката.