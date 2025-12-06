Любопитно:

Мони Николов поведе Локомотив Новосибирск към десета победа в Русия!

Отборът на една от големите волейболни надежди на България Симеон Николов - Локомотив Новосибирск, постигна категоричен успех с 3:1 над Горкийк Нижний Новгород (25:20, 17:25, 25:17, 28:26) в мач от 11-ия кръг на руската Суперлига. Родният разпределител завърши със 7 точки, като 5 от тях бяха от блокада. Той получи най-високата оценка - 7.4. Така тимът от Новосибирск отново излезе на първо място в класирането с 30 точки. "Железничарите" са с две повече от подгласника Зенит-Казан.

Прекрасен Мони Николов!

Същата висока оценка 7.4 получи Дмитрий Лизик, който стана и най-резултатният волейболист в двубоя с 19 точки (4 аса, 1 блок, 88% ефективност в атака - +16). Александър Маркин добави още 12 точки (1 блок, 65% ефективност в атака, - 17% перфектно и 38% позитивно посрещане - +6). Александър Пятиркин стана най-резултатен за Горкий с 18 точки (1 ас, 1 блок, 59% ефективност в атака, 28% перфектно и 44% позитивно посрещане - +8).

Отборът на треньора Пламен Константинов бе убедителен в първия гейм, но във втория изоставаше през цялото време и логично домакините изравниха резултата. Локомотив отново вдигна оборотите в третия гейм и поведе, но в четвъртия пропусна четири мачбола, като тимът на Горкий изравни. В крайна сметка Локомотив спечели мача след 28:26 с успешна блокада.

Джем Юмеров
