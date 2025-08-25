Навик или неспазване на задълженията: Закъснението психологическо разстройство ли е?

Закъсняваме по различни причини и винаги имаме добро извинение. Но как успяваме да прекрачим границата на благоприличието и да оставим някого да ни чака дълго време...

Мнозина отъждествяват непристигането в уговорения час с неуважение. Докато някои доказват властта си в смисъл на „Аз съм достатъчно важен, за да има някой, който да ме чака“, повечето го правят несъзнателно и по много по-прости причини...

Кои са основните типове хора според психологията?

Закъснението е социално явление, от което „страдат“ голям брой хора, което нарушава ежедневието, а често и нарушава близките и деловите отношения. Въпреки че сред закъснелите има и такива, които прославят силата си по този начин, научни изследвания показват, че цели 17 процента от хората закъсняват несъзнателно, защото страдат от синдром на хроничното закъснение, който е нелечим. Дали обаче закъснението е психологическо разстройство или просто грозен навик, който хората трудно променят?

Психологическите етапи, през които преминават хората, които несъзнателно закъсняват, могат да бъдат много опасни за здравето им, като се има предвид, че закъснението може да създаде проблеми в ежедневието, да навреди на личните и бизнес отношенията, а след това да причини постоянен стрес и отчаяние, когато нещата не могат да бъдат поправени, казват психолозите, защото когато времето изтече, срамът, оправданията и извиненията обикновено не си струват.

Извинения за закъснения

- Закъснението е един от най-досадните човешки навици, който мнозина отъждествяват с неуважение. Докато някои остават до късно, за да докажат своята важност и сила в смисъл „Аз съм достатъчно важен, за да ми се обслужат“, повечето го правят несъзнателно и по много по-прости причини. Хората, които закъсняват, често се оправдават, като казват, че по пътя са се случили поредица от „непредвидени ситуации“, които са им попречили да пристигнат навреме.

Оправдания като „спукала се е гумата на автобуса“, ​​„колата не е запалила“ или „имало е задръстване“ са горе-долу познати на всички нас, но дори когато хората, които постоянно закъсняват, ни дават основателна причина за закъснението си, ние приемаме тази причина с резерва. Важно е да знаем, че този неприятен навик може да се промени, ако наистина има воля за това, необходимо е само човекът, който закъснява, да започне да мисли за организиране на времето си, съветва Драгана Станкович, психолог.

Научните изследвания показват, че има две основни категории хора, които закъсняват: адреналинови наркомани, които се наслаждават на бързането и по този начин нарушават ежедневната монотонност, и такива, които имат лоша преценка за времето, за което биха искали да изпълнят колкото се може повече задачи и задължения.

- „Само още пет минути“ е изречение, което постоянно се използва от закъснелите, което важи особено за събуждането сутрин, когато непрекъснато местим алармата с пет минути и накрая обикновено закъсняваме. Лошата оценка на времето и лошата организация са най-честите причини за закъснения, защото хората, които закъсняват, обикновено правят всичко в последния момент, а графикът им със задачи е твърде пренатоварен, така че в крайна сметка не завършват нищо навреме. Една от причините е и разсейването.

Изглежда, че когато бързате, няма нищо по-лошо от това нервно да търсите ключовете, портфейла, мобилния си телефон, за които често се налага да се върнете по-късно и има друга причина за закъснението - дава пример интервюираният.

За мнозина проблемът със закъснението започва още в детството, като се възхищават на другите, най-често на родителите. Дете, което се идентифицира например с майка или баща, които винаги закъсняват, възприема закъснението като нормален начин на поведение, което води до развитие на проблем в зряла възраст, който може да наруши ежедневието му. Психологическата причина за закъснението може да се тълкува като форма на съпротива и следствие от бунтовната фаза от детството, поради която индивидът не иска да прави това, което се очаква от него.

На физиологично ниво, закъснението е свързано с разлики във функционирането на човешкия мозък, твърди психологът, и е доказано, че хората, които винаги закъсняват, възприемат течението на времето по различен начин. Научни изследвания показват, че цели 17 процента от хората са хронично закъснели, което се дължи на синдрома на хроничното закъснение, психично разстройство с дефицит на вниманието и хиперактивност (ADHD), което засяга същата област на мозъка като разстройството с дефицит на вниманието, поради което човек не може правилно да прецени колко време му е необходимо, за да извърши дадено действие.

Кога да се обърнете към психолог...

- Хората, страдащи от този синдром, нямат ясни приоритети какво трябва да направят първо, но всичко им се струва еднакво важно. Също така, те често имат проблеми със самоконтрола, алкохола, хазарта, преяждането и често са в търсене на нови тръпки. Въпреки че някои експерти с удоволствие ще посъветват хората, страдащи от хронични закъснения, да се споразумеят с работодателя си да получават задачи, които нямат крайни срокове, преобладаващото мнение е, че 90 процента от „страдащите“ все пак имат синдром на безотговорност и неуважение към времето на другите хора – твърди психологът Драгана Станкович.

Въпреки че ситуацията, когато някой закъснее, обикновено завършва с негодувание, бързане и накрая гняв на чакащия, възниква въпросът коя страна е по-стресирана в такъв случай и колко разбиране и толерантност трябва да имат тези, които чакат или понасят последствията от нечие закъснение.

- Днес закъсненията не са на мода. Закъснението за работа или бизнес среща е несериозно и създава впечатление за безотговорен човек, на когото не може да се разчита. Възможно е няколко закъснения да повлияят на нечий друг напредък вместо на вас. Независимо дали става въпрос за закъснение за среща с приятели, семеен обяд, родителска или бизнес среща, се нанасят едни и същи щети. Докато се толерира, ще има закъснения, защото човекът, който чака, по този начин одобрява този тип поведение и го подкрепя, следователно тези, които закъсняват, не трябва да бъдат чакани заради тях, а и заради вас - предупреждава Станкович.

Тя обаче добавя, че хората, които закъсняват, не харесват тази своя черта от характера и най-вече се опитват да я коригират, което никак не е лесно, защото закъснението е и вид зависимост, която може да се „лекува“. Хората, които закъсняват, не бива да се пришпорват, те вече са под стрес от закъснението си и допълнителният натиск би имал само обратен ефект.