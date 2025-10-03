Нов световен рекорд: Това е човекът с най-дълги нокти (СНИМКИ)

Книгата на рекордите на Гинес официално призна постижението на Лю Конг Хюен от Виетнам, който е отгледал нокти на пръстите на ръцете си с обща дължина към момента от 594,45 сантиметра. Мъжът, който не е рязал ноктите си от 34 години, разказа пред журналисти, че те не му пречат да продължава да работи като художник оформител, за да изхранва семейството си. Съпругата на 67-годишния Хюен проявява разбиране към хобито му, предаде ЮПИ.

Пречат ли на работата му

Въпреки че дългите нокти създават проблеми на художника във всекидневието, причинявайки болка в пръстите на ръцете и затруднявайки движенията му, той все пак продължава да декорира храмове, пагоди и частни домове. Това му осигурява стабилен доход и му позволява да издържа съпругата си и четирите им деца.

Хюен казва, че първоначално е отглеждал ноктите си, мислейки да се занимава с духовни практики и ритуали, за които дългите нокти имат символично значение. Впоследствие той се е отказал от идеята, но все пак е продължил да ги отглежда, страхувайки се да ги отреже заради вярването, че след това здравето му може да се влоши. Художникът освен това украсява ноктите си с бои, използвани за изрисуване на стени.

