Войната в Украйна:

Нов световен рекорд: Това е човекът с най-дълги нокти (СНИМКИ)

03 октомври 2025, 17:05 часа 0 коментара
Нов световен рекорд: Това е човекът с най-дълги нокти (СНИМКИ)

Книгата на рекордите на Гинес официално призна постижението на Лю Конг Хюен от Виетнам, който е отгледал нокти на пръстите на ръцете си с обща дължина към момента от 594,45 сантиметра. Мъжът, който не е рязал ноктите си от 34 години, разказа пред журналисти, че те не му пречат да продължава да работи като художник оформител, за да изхранва семейството си. Съпругата на 67-годишния Хюен проявява разбиране към хобито му, предаде ЮПИ.

Пречат ли на работата му

Въпреки че дългите нокти създават проблеми на художника във всекидневието, причинявайки болка в пръстите на ръцете и затруднявайки движенията му, той все пак продължава да декорира храмове, пагоди и частни домове. Това му осигурява стабилен доход и му позволява да издържа съпругата си и четирите им деца.

Още: Обявиха Доли Партън за икона на Световните рекорди на Гинес

Хюен казва, че първоначално е отглеждал ноктите си, мислейки да се занимава с духовни практики и ритуали, за които дългите нокти имат символично значение. Впоследствие той се е отказал от идеята, но все пак е продължил да ги отглежда, страхувайки се да ги отреже заради вярването, че след това здравето му може да се влоши. Художникът освен това украсява ноктите си с бои, използвани за изрисуване на стени.

Още: 16 скока с изгарящ парашут: Том Круз постави опасен рекорд на Гинес (ВИДЕО)

Източник: БТА

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Весела Софева
Весела Софева Отговорен редактор
Рекордите на Гинес Лю Конг Хюен
Още от Любопитно
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес