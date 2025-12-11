Най-важните новини за деня: 11 декември 2025 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 11 декември 2025 г.

ПРОТЕСТЪТ УСПЯ! КАБИНЕТЪТ "ЖЕЛЯЗКОВ" ПОДАДЕ ОСТАВКА (ВИДЕО)

В 14:14 часа на 11 декември кабинетът "Желязков" падна! Това съобщи официално премиерът Росен Желязков, след като по-рано днес трябваше в парламента да се гласува вота на недоверие срещу правителството. Това беше шестият вот за по-малко от година, внесен заради икономическата политика на кабинета и фиаското с бюджет 2026.

БОРИСОВ: НАСТОЯХ ЗА ТАЗИ ОСТАВКА, ЗА ДА НЕ НИ ЗАЛИЧАТ (ВИДЕО)

"Царят и Първанов ни вкараха в ЕС и НАТО. Историята след това заличи партиите им. ГЕРБ вкара държавата в Шенген и в Еврозоната и за да не ни заличат, настоях за тази оставка днес. Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред ръководството на партията след като премиерът Росен Желязков подаде оставка. Той разказа, че не иска да остане неразбран пред младите хора, защото като родител и като треньор е разбрал, че дори да набиеш, да го нахокаш детето, оставаш неразбран.

БЕЗРЕДИЦИ ИЛИ ЗЕЛЕНОТО КОПЧЕ ЗА ОСТАВКА НА КАБИНЕТА: ГОВОРИ АСЕН ВАСИЛЕВ

"Цялата страна казва на правителството да си подаде оставката и да не кварват България в беля. Ако правителството се опита напук да управлява страната, може да създаде безредици. Ако тези хора решат да правят нещо на протестите, никой не може да ги спре". Това заяви пред bTV лидерът на "Продължаваме промяната" и бивш финансов министър Асен Василев. Още: "Оставка на кабинета преди приемане на еврото": Световните медии реагираха на многохилядния протест

РАВНОСМЕТКА СЛЕД ПРОТЕСТА В СОФИЯ: ДЕСЕТКИ ЗАДЪРЖАНИ, ПРАСЕ-КАСИЧКА И ПЛАКАТИ ПРЕД НС

След вчерашния многохиляден протест в "Триъгълника на властта" тази сутрин районът около Народното събрание е спокоен, но все още пази следите от случилото се, съобщава БНТ. На паважа пред парламента остават розовата прасенце-касичка и жълтият диван, от който протестиращите призоваваха "Има такъв народ" да подкрепят вотa на недоверие, който ще се гласува днес. Част от плакатите също още са там — сред тях послания като "Пеевски иска да гласуваме с хартия" и "Кой разпореди това безобразие?" - популярната реплика на Асен Василев от заседание на бюджетната комисия.

"ВЛАКЪТ ТРЪГНА И СПИРАНЕ НЯМА": АТАНАС АТАНАСОВ ЗАГОВОРИ ЗА ПРОМЯНА В ИЗБОРНИТЕ ПРАВИЛА

Властта е делегитимирана. Няма никаква причина да продължат да управляват. Ако Бойко Борисов иска да изживее онази мъка с Орешарски, да го направят. На площада нито веднъж на чух името на Росен Желязков, защото хората не го припознават. Той няма собствена воля. Решенията в държавата се вземат на друго място и това е причината да избухне това недоволство. Този коментар направи лидерът на ДСБ Атанас Атанасов в ефира на Нова телевизия. Той припомни, че преди време е определил Желяков като поставено лице.

В НАРУШЕНИЕ НА ЗАКОНА УПРАВЛЯВАЩИТЕ ПРИЕХА ПАРИТЕ ЗА ПЕНСИИ

Новият проектобюджет на Държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2026 г. беше гласуван на първо четене в Народното събрание, макар да не е разгледан от социалната комисия, което е в разрез с правилника за работа на парламента, който е със статут на закон. Въпреки това мнозинството одобри документа с 122 гласа "за", 89 "против" и без въздържали се.

ДЖЕМ ЮМЕРОВ В СТУДИО ACTUALNO: ХАЙДЕ СЕГА, GEN Z, ИЗЛЕЗТЕ И ГЛАСУВАЙТЕ (ВИДЕО)

Това е краткотрайната победа на протеста. Дългосрочният резултат ще е високата избирателна активност. Хайде сега, Gen Z, излезте и гласувайте. Сега е моментът да се претвори тази енергия. Това заяви в предаването "Студио Actualno" журналистът от Actualno.com Джем Юмеров, който се превърна в едно от лицата на младежката енергия по площадите. Юмеров гостува на водещия Мирослав Димитров минути след като кабинетът "Желязков" подаде оставка след поредицата от многолюдни протести в цялата страна.

КАКВО ИДВА СЛЕД ПРОТЕСТА: ИВАЙЛО ДИНЕВ С АНАЛИЗ НА СЦЕНАРИИТЕ (ВИДЕО)

Много радващо е, че в България толкова много млади хора излизат на протест. Това заяви в предаването “Студио Actualno” политологът Ивайло Динев, който беше в основата на студентската окупация на университетите през 2013 година, когато протестът беше насочен срещу правителството на Пламен Орешарски.

САЩ НА ТРЪМП СРЕЩУ ЕВРОПА: СБЛЪСЪКЪТ НА ЦИВИЛИЗАЦИИТЕ Е ТУК

Новата Национална стратегия за сигурност (НСС) на Доналд Тръмп беше посрещната хладно в Европа, пише Financial Times. Самият документ обаче е интригуващ по свой начин. Амбициозната му цел е да преосмисли сигурността през призмата на цивилизационната борба.

ТРЪМП БЪРЗА ЗА МИР В УКРАЙНА, ЗЕЛЕНСКИ ВЕЧЕ ГОВОРИ С BLACK ROCK (ОБЗОР- ВИДЕО)

Не искаме да губим време – това е поредното послание, което американският президент Доналд Тръмп отправи към украинския президент Володимир Зеленски и Европа. Причината за тези думи – европейските лидери искат среща в Европа с Тръмп и висшите фигури в администрацията му, която да се проведе през почивните 13-14 декември. Американският президент добави, че ще реши дали да идва на среща на база това какво предлагат европейците за Украйна. И предупреди Зеленски: "Не са провеждали избори много време, губят хора – 82% от украинците искат споразумение".

НОВИЯТ ПЛАН НА ТРЪМП ЗА МИР В УКРАЙНА - ТОЧКА ПО ТОЧКА: "ПОСРЕДСТВЕНИ ПЕТОКЛАСНИЦИ" МАЧКАТ ЖЕРТВАТА

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че актуализираният мирен план, предложен от Съединените щати, е "по-добър от предишния". Той посочи, че е напредък ограничаването на първоначалния проект, писан от пратеника Стив Уиткоф под въздействието на Кремъл, от 28 на 20 точки и премахването на "открито неукраинските" клаузи. Украинската медия ZN.ua обаче е проучила новата версия и прави заключение, че "новото" не е нищо друго освен "все още незабравеното старо".