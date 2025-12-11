България е одобрена за членство в Европейския стабилизационен механизъм

Бордът на гуверньорите на Европейския стабилизационен механизъм одобри кандидатурата на България за членство в институцията и техническите условия, необходими за присъединяването на страната към него, предаде БНР. „Това решение е ключов момент в подготовката на страната за приемане на еврото и задълбочаване на интеграцията ѝ в европейската финансова рамка. Членството ще укрепи устойчивостта на България на рискове и ще подкрепи стабилността ѝ“, заяви изпълнителният директор на Механизма Пиер Граменя.

„След като се присъедини към Европейския стабилизационен механизъм от следващата година, България ще има достъп до мощна финансова защита и основен пласт от стабилност и доверие, което идва с членството в механизма“, допълни Граменя.

Европейският механизъм за стабилност е създаден през 2012 г. Той е част от стратегията на ЕС за осигуряване на финансова стабилност в рамките на еврозоната. Механизмът осигурява финансова помощ на държавите в нея, изпитващи затруднения или застрашени от затруднения с финансирането.

Днешното решение проправя пътя за България да започне процеса на ратифициране на Договора за Европейския механизъм за стабилност, както и на споразумението за неговото изменение. След като процесът на ратификация приключи и Договорът за Механизма влезе в сила за България, страната официално ще стане негов член, вероятно през първата половина на 2026 г. България ще се възползва от временен корекционен период от 12 години, през който първоначалното ѝ участие в капитала на Механизма ще бъде по-ниско - около 600 млн. евро. Плащането на тази сума ще се извършва на петгодишни вноски. След изтичането на корекционния период, България ще изплати остатъка, като общият внесен капитал ще достигне 992 млн. евро.