Кубрат Пулев със смазващо предимство пред Мурат Гасиев на кантара преди боксовия сблъсък

Боксовата звезда на България в тежка категория Кубрат Пулев показа смазващо предимство спрямо Мурат Гасиев на кантара преди сблъсъка между двамата за регулярната световна титла на WBA. Кобрата бе притеглен 115 килограма, като е с над 10 килограма по-тежък от руския си опонент, който пък закова 104,7 кг. Тази разлика може да се окаже ключова за битката в тежка категория, при която Кубрат ще опита за пръв път да защити регулярната си световна титла.

Пулев не се е боксирал от година насам, като за последно победи Махмуд Чар и му отне шампионския пояс. Тогава Кобрата тежеше 114 кг, като сега е на почти същото тегло. За Мурат Гасиев също може да се каже, че е с обичайните си килограми. На кантара присъстваха и някои специални гости, сред които Дионтей Уайлдър, Дерек Чисора, Сергей Ковальов, Джони Нелсън, Шанън Бригс и други, като всички те ще гледат на живо галавечерта в петък вечер.

Сблъсъкът между Кубрат Пулев и Мурат Гасиев ще се проведе в петък вечер в Дубай, като ще бъде излъчван пряко в българския телевизионен ефир. 44-годишният българин излиза за мач номер 36 в кариерата си, като до момента има 32 победи и само 3 загуби. Гасиев също има 32 победи в 35 мача, като едно от пораженията му е от Олександър Усик в битка за световната титла в полутежка категория през 2018-та.

