"Само ако има реални шансове за мир": Тръмп обяви условията, при които ще прати представител на преговори в Украйна (ВИДЕО)

11 декември 2025, 21:49 часа 697 прочитания 0 коментара
Американският президент Доналд Тръмп ще изпрати представител на разговорите за Украйна в Европа този уикенд само ако има реален шанс за подписване на мирно споразумение. Това обявиха от Белия дом.

„Президентът е изключително разочарован от двете страни в тази война и е отегчен от срещите, които се провеждат само за да се проведат“, заяви пред репортери прессекретарят на Белия дом Каролайн Левит. Очаква се в събота американски представители да се срещнат с висши представители на Украйна, Франция, Германия и Обединеното кралство в Париж, за да обсъдят мирния план на американския президент.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е „изключително разочарован“ както от Русия, така и от Украйна и вече не иска „срещи заради самите срещи“, заяви на брифинг прессекретарят на Белия дом Каролайн Левит. „Тръмп е изключително разочарован и от двете страни на тази война. Уморен е от срещи заради самите срещи. Той вече не иска разговори; иска действия“, каза тя.

Елин Димитров
