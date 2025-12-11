"Само ако има реални шансове за мир": Тръмп обяви условията, при които ще прати представител на преговори в Украйна (ВИДЕО)

Американският президент Доналд Тръмп ще изпрати представител на разговорите за Украйна в Европа този уикенд само ако има реален шанс за подписване на мирно споразумение. Това обявиха от Белия дом.

Още: Мерц потвърди: Предложенията за териториални отстъпки на Украйна са изпратени на Тръмп

„Президентът е изключително разочарован от двете страни в тази война и е отегчен от срещите, които се провеждат само за да се проведат“, заяви пред репортери прессекретарят на Белия дом Каролайн Левит. Очаква се в събота американски представители да се срещнат с висши представители на Украйна, Франция, Германия и Обединеното кралство в Париж, за да обсъдят мирния план на американския президент.

Още: Спорни проекти за Украйна, Русия вън от изолацията: САЩ предлагат "бизнес мир", а Европа е в шок

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е „изключително разочарован“ както от Русия, така и от Украйна и вече не иска „срещи заради самите срещи“, заяви на брифинг прессекретарят на Белия дом Каролайн Левит. „Тръмп е изключително разочарован и от двете страни на тази война. Уморен е от срещи заради самите срещи. Той вече не иска разговори; иска действия“, каза тя.

The White House stated that Trump is extremely disappointed with both Russia and Ukraine (again)



It is claimed that the US president is tired of talks and meetings for the sake of meetings, and he wants action. pic.twitter.com/MJF11KGYrE — NEXTA (@nexta_tv) December 11, 2025