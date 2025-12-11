"Предложенията не са в интерес на Украйна": Зеленски поиска "справедлив компромис" за Донбас

Администрацията на Доналд Тръмп вижда „компромис“ за Донбас в изтеглянето на украинските въоръжени сили от Донецка област и недопускането на руската армия да влезе. Не е ясно обаче кой ще следи за спазването на тези и други споразумения, ако бъдат подписани и как. Това обяви президентът Володимир Зеленски по време на среща с журналисти.

Според него „има проблем“ в това как американската страна вижда решение на проблема с Донбас. „Те виждат как украинските войски се изтеглят от Донецка област и компромисът изглежда е руските войски да не влизат на тази територия. Те не знаят кой ще управлява тази територия, която вече наричат ​​„свободна икономическа зона“ или „демилитаризирана зона“, каза Зеленски.

Президентът зададе и риторичен въпрос – защо от Украйна се изисква изтегляне на войските си на определено разстояние, а не симетрично изтегляне на войските на агресора? Според Зеленски, той е казал на американците, че предложенията, които са изразили, „определено не са в интерес на Украйна“, но е признал необходимостта от продължаване на разговора и търсене на отговори на всички въпроси, за да „всичко да бъде по-адекватно“.

Държавният глава подчерта, че изтеглянето на войските трябва да бъде симетрично и че е необходим „някакъв вид мониторинг“ по линията на разграничение. Зеленски отбеляза и необходимостта от възпиране на Русия от военно завземане на „демилитаризираната зона“ в противоречие със споразуменията. „Всичко това е много сериозно. Не е гарантирано, че ние, като Украйна, ще приемем това, но когато говорите с нас за компромис, трябва да предложите справедлив компромис“, подчерта украинският лидер.

Според Зеленски, Украйна като цяло не приема руското искане за предаване на целия Донбас, така че американците търсят някакъв формат за разрешаване на това противоречие. „Нашата позиция е, че е справедливо да застанем там, където стоим, тоест на линията на контакт. Следователно дискусията между тези различни позиции продължава; тя все още не е определена“, добави той.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че всякакъв компромис между Украйна и Русия по въпроса за контрола на източните украински територии ще трябва да бъде "справедлив" и да бъде одобрен или чрез "избори", или чрез "референдум" в Украйна, предаде Франс прес. "Вярвам, че украинският народ ще отговори на този въпрос. Независимо дали това ще стане чрез избори, или референдум, трябва да има позиция, която да идва от украинския народ", изтъкна Зеленски.

Новият „мирен план“ на Тръмп

„Мирният план“ на Тръмп, който беше разкрит в пресата преди няколко седмици, продължава да претърпява промени. Нова версия на документа отново е изтекла в пресата. Обновеният американски мирен план , въпреки че е намален от 28 на 20 точки и премахва идеята за обща амнистия за военнопрестъпниците, до голяма степен повтаря съдържанието на предишната версия, която беше критикувана като проруска. Документът ефективно затвърждава контрола на Русия над Крим, Донбас и части от Запорожка и Херсонска области, предвижда демилитаризирани зони и замразена фронтова линия, ограничава числеността на украинските въоръжени сили и забранява разполагането на войски на НАТО в Украйна.

"Никой не е заинтересован от трета руска инвазия"

„Проведохме среща на Коалицията на желаещите, която е важен формат за подкрепа на сигурността на Украйна сега и в бъдеще. Работим за това гаранциите за сигурност да включват сериозни елементи на европейско възпиране и да бъдат надеждни, и е важно, че Съединените щати са с нас и подкрепят тези усилия. Никой не е заинтересован от трета руска инвазия“. Това съобщи във Facebook Володимир Зеленски.

„И в момента отбранителната подкрепа за Украйна е особено важна, защото атаките на Русия не спират и трябва да има по-голяма защита на живота, за да може дипломацията да работи за постигане на справедлив мир. Благодаря на всички, които помагат“, каза още той.