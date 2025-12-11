Скръбна вест! Отиде си една от легендите на българския баскетбол

Една от легендите на българския баскетбол Иван Евстатиев почина на 92-годишна възраст след кратко боледуване, съобщават от Българската федерация по баскетбол. Дългогодишният треньор и ръководител посвети живота си на това да помага за развитието на любимата му игра у нас, като започва професионалния си път през далечната 1958, влизайки във федерацията като съюзен треньор, отговарящ за подрастващите. Като такъв Иван Евстатиев се грижи за работата на всички треньори в България, които се занимават с деца, юноши и девойки.

Почина Иван Евстатиев

Кариерата на Евстатиев продължава във възходяща линия през 1979, когато е назначен за генерален Секретар на БФБаскетбол. На тази длъжност, преобразувана по-късно в отговорен секретар, остава до 2008. Тогава получава предложение от тогавашния министър на спорта Весела Лечева да заеме мястото на директор в Дирекция „Спорт за високи постижения”. Като ръководител той се включва в българската делегация на Олимпийските игри в Пекин и става свидетел на спечелването на 4 медала от българските представители.

След 2010 Евстатиев се занимава активно с различни дейности на обществени начала. Остава близо до баскетбола, като председател на Етичната комисия на БФБаскетбол и член на Дисциплинарно-административния съвет на НБЛ. Освен това той е председател на Надзорния съвет на фондация “Български спорт”, която неведнъж отличава за постиженията им българските баскетболисти.

До края на земните си дни Иван Евстатиев остана константа в знанието за баскетболната история на България, доайен с енциклопедични знания и спомени.

Поклон пред паметта му!