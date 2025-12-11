Германският канцлер Фридрих Мерц съобщи, че на американския президент Доналд Тръмп е било изпратено предложение за териториални отстъпки, които Украйна е готова да направи, за да сложи край на войната си с Русия. Мерц каза, че предложението е било изпратено, след като той и други европейски лидери са разговаряли по телефона с Тръмп на 10 декември. „То се отнася главно до въпроса какви териториални отстъпки е готова да направи Украйна“, посочи Мерц. Той обаче предупреди, че в крайна сметка „украинският президент и народ трябва да отговорят на този въпрос“, каза той, цитиран от БГНЕС.

На съвместна пресконференция с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, германският канцлер предупреди, че „би било грешка да принудят украинския президент да сключи мир, който неговият народ няма да приеме след четири години на страдания и смърт“.

Володимир Зеленски допълни изказването на Мерц и посочи, че във Вашингтон е изпратен вариант на плана от 20 точки. Пред репортери украинският президент заяви, че за да отстъпи територии на Русия, Украйна ще трябва да проведе референдум. Не е ясно дали е обсъждан такъв вариант и как би се провело такова допитване. А Фридрих Мерц е отправил покана към американците - да има още една среща, на която да се обсъдят новите детайли от евентуалното споразумение за мир между Русия и Украйна.

"Предложихме на Доналд Тръмп да финализираме документите заедно с американското правителство през уикенда. Има едно предложение, с което той все още не беше запознат, когато говорихме по телефона, защото то все още не беше изпратено на американците. Направихме го късно вчера следобед. Основният въпрос тук е какви териториални отстъпки е готова да направи Украйна", обясни Мерц.

На 10 декември Тръмп изрази нетърпение към Украйна и нейните европейски съюзници Франция, Великобритания и Германия. Той заяви, че по време на телефонния разговор с Мерц, британския премиер Киър Стармър и френския президент Еманюел Макрон са били разменени „силни думи“. Ден по-рано пък стана ясно, че Тръмп е дал краен срок за отговор от Зеленски.

Мерц посочи, че през уикенда са планирани още разговори с американците и че международна среща по въпроса за Украйна може да се състои в началото на следващата седмица. „Дали американското правителство ще участва или не, зависи до голяма степен от съвместните проекти на документи, по които се работи в момента“, каза той. И добави, че разговорът му с Тръмп е „оставил силно впечатление, че той е готов да тръгне по този път с нас, защото знае, че европейците и техните интереси трябва да бъдат чути“.

Москва иска обяснение от Лондон

Междувременно Русия поиска от Великобритания да обясни какво е правил в Украйна британския войник, който загина по-рано през седмицата. Лондон обяви във вторник, че ефрейтор Джордж Хули е загинал, докато е наблюдавал далеч от фронта как украинската армия въвежда нова отбранителна система. Но Русия настоява, че смъртта на британеца е доказателство, че Лондон помага на Украйна, цитирам, "да извършва актове на тероризъм".

Западните държави имат военни в Украйна, което не е тайна. Преди повече от година първия дипломат на Евросъюза Кая Калас каза в интервю, че няколко държави от НАТО вече са пратили експерти, които помагат на украинската армия.

