Силен Десподов спря Лудогорец в 6-голов трилър в Лига Европа

Българският шампион Лудогорец не успя да победи ПАОК след равенство 3:3 като домакин на стадион "Хювефарма Арена" в Разград в среща от шестия кръг на основната фаза на Лига Европа. Двубоят бе изпълнен с обрати, като "орлите" първо поведоха, а после изостанаха, за да направят нов обрат. Гърците обаче се пребориха за точка с късен гол. Силен мач за ПАОК изигра бившият футболист на Лудогорец Кирил Десподов, който вкара попадение и имаше заслуга и при другите два гола на гостите.

Лудогорец и ПАОК не се победиха

Лудогорец откри резултата в 33-ата минута, когато Петър Станич успя да се разпише, отбелязвайки шестия си гол от началото на сезона в Лига Европа. Той остава едноличен голмайстор в турнира, като има аванс от две попадения пред преследвачите си. ПАОК обаче стигна до изравняване на резултата в 39-ата минута, когато Кирил Десподов вкара на бившия си тим, но не отпразнува гола.

Станич остава голмайстор в Лига Европа, силно включване на Ивайло Чочев

Три минути след почивката ПАОК стигна до пълен обрат. Кирил Десподов асистира за Алесандро Волиако, който вкара за 2:1. След това Лудогорец упражни натиск, а от пейката влезе и Ивайло Чочев, който впоследствие изигра важна роля за обрат в мача. В 71-ата минута центриране на Чочев намери Алмейда на далечната греда, който пък свали за Оливие Вердон, а той вкара за 2:2.

Още: Треньорът на Лудогорец с ласкави думи за новото елитно попълнение в Разград

Пас на Десподов и груба грешка на Недялков донесоха точка на ПАОК

Само шест минути по-късно пък Чочев успя да засече центриране на Станич с глава, за да вкара за 3:2. В 90-ата минута обаче ПАОК стигна до изравнителен гол. Десподов измисли хитро подаване, с което прехвърли отбраната на Лудогорец, а Антон Недялков сбърка фатално, за да позволи на Константелиас да подаде към Миту, а той да се разпише за 3:3.

До края двата тима не си отбелязаха повече попадения и си разделиха по една точка. В класирането ПАОК е 15-ти с 9 точки, а Лудогорец е 24-ти със 7 пункта. Остават още два кръга от турнира, като Лудогорец гостува на Рейнджърс, който има само една точка, а после пък има домакинство на Ница, който е без точки на последното място.

Още: Дойде в България от Шалке, за да се изстреля до Висшата лига, но остана в Лудогорец "завинаги"