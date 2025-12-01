Оксфордският речник избра дума на 2025 г. Ето коя е тя

"Rage bait" (провокация за гняв) бе обявен за дума на 2025 г. от , съобщи Оксфорд Юнивърсити Прес (OUP). Това е термин, описващ онлайн съдържание, предназначено да предизвика гняв и да генерира интернет трафик. Според издателството думата, избрана чрез комбинация от публично гласуване, настроения и анализ е "уловила нашите емоции" през тази година.

"Нарастващото използване на такива думи разкрива как дигиталните платформи преобразуват нашето мислене и поведение", каза Каспер Гратуол, президент на езиковия отдел на OUP. "Изглежда като естествено развитие в продължаващия разговор за това какво означава да си човек в свят, движен от технологиите, и за крайностите на онлайн културата", добави той.

Оксфорд определя "rage bait" като "онлайн съдържание, умишлено създадено да предизвика гняв или възмущение, като е фрустриращо, провокативно или обидно, обикновено публикувано" с цел да увеличи уеб трафика или ангажираността.

Той победи останалите финалисти "aura farming" и "biohack". Първият беше описан като "култивиране на впечатляваща, привлекателна или харизматична личност или публичен образ чрез поведение или представяне, целящо да предаде по фин начин увереност, хладнокръвие или мистериозност".

Междувременно биохакингът е опит "да се подобри или оптимизира физическото или умственото представяне, здравето, дълголетието или благосъстоянието на човек чрез промяна на диетата, рутинните упражнения или начина на живот, или чрез използване на други средства, като лекарства, добавки или технологични устройства".

Над 30 000 души от цял свят са гласували в продължение на три дни за своя предпочитан победител. Това е четвъртата поредна година, в която обществеността участва в избора на думата на годината на Оксфорд, след като при първото публично гласуване през 2022 г. победи "goblin mode".