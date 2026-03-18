ЕП: Използване на авторско съдържание от генеративен изкуствен интелект трябва да бъде справедливо възнаграждавано

В исторически вот за бъдещето на европейската култура и иновации, Европейският парламент прие серия от препоръки, целящи да защитят творческия сектор от нерегламентираното използване на авторски труд от системи с изкуствен интелект (ИИ). Приетите с огромно мнозинство мерки следва да гарантират, че технологичният напредък няма да бъде за сметка на творците, чийто труд формира близо седем процента от брутния вътрешен продукт на Европейския съюз.

Предложенията изискват пълна прозрачност и справедливо възнаграждение на притежателите на права, като доставчиците на изкуствен интелект следва да предоставят детайлни списъци с всички защитени произведения, използвани в процеса на обучение на техните алгоритми.

Липсата на такава отчетност ще се счита за нарушение на авторското право, което ще води до сериозни юридически последствия и финансова отговорност за разработчиците. Евродепутатите изрично се противопоставят на въвеждането на глобални лицензи с фиксирани плащания, като вместо това призовават за механизми, които да осигуряват реална и справедлива компенсация за авторите.

Новата правна рамка предвижда и нова организация на механизма за лицензиране, който да включва колективни споразумения. Важен елемент е въвеждането на официално право на отказ, чрез което авторите могат да изключат (opt-out) своите произведения от процеса на обучение на ИИ, като се предлага Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO) да управлява такъв списък на отказ.

Докладчикът Аксел Вос (ЕНП Германия) заяви: „Нуждаем се от ясни правила. Правната сигурност ще позволи на разработчиците на ИИ да знаят какво съдържание могат да използват, а притежателите на права ще бъдат защитени срещу неразрешена употреба и ще получават възнаграждение.“

В допълнение към защитата на авторите, Европейският парламент е категоричен, че съдържание, генерирано изцяло от изкуствен интелект без човешка намеса, не следва да бъде обект на авторско право, като се засилват рестрикциите към разпространението на манипулирани материали и фалшиво съдържание (deepfakes).

Агрегирането на новинарско съдържание от медиите не трябва да води до селективна обработка на информация или практики на самопредпочитане от страна на големите платформи (gatekeepers) и да застрашава медийния плурализъм и многообразието на информацията в Европа.

Евродепутатите подчертават, че съществуващото законодателство на Европейския съюз за авторското право трябва да се прилага стриктно спрямо всички модели на генеративен изкуствен интелект (genAI), независимо от това къде са били обучени те.