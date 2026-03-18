Министърът на електронното управление: Приканвам всички да гласуват с машини (ВИДЕО)

Приканвам всички български граждани, където това е възможно да гласуват с машини. Това каза служебният министър на електронното управление и координатор по подготовката на предсрочния вот Георги Шарков по време на брифинг в Министерски съвет във връзка с предстоящите на 19 април избори. Той подчерта решимостта на цялото служебно правителство не просто да направи максималното за честни и прозрачни избори, но и да опитат да върнат доверието на цялото общество в изборния процес.

"Като министър за електронното управление, отговарящ за техническата страна на вота, машините и видеонаблюдението, моето убеждение е, че машините гарантират честни резултати, а видеонаблюдението вече се доказа като незаменим инсрумент за установяване на нередности", смята Шарков.

От думите му стана ясно, че вчера Министерство на електронното управдление е публикувало на сайта си за обществено обсъждане методиката за удостоверяване на съответствието на машините за гласуване. "МЕУ актуализира методиката с фокус върху прозрачността, яснотата и ефективността. Промените прецизират терминологията, въвеждат по-ясно разпределение на отговорностите и измерими резултати и повишено доверие в машинно гласуване", добави още Шарков.

От министерството ще постигнат проверка на кода от 100% от инсталираните машини, а не както е било досега на 30%. "За тази цел на оперативно заседание на Министерски съвет отправих покана към всички министри за съдействие с излъчване на представители от всички министерства и агенции с технически персонал, който да ни помогне да извършим тази проверка", добави Шарков. От думите му се разбра, че са нужни 60 души екип.

Видеонаблюдението се побрява

Министърът заяви, че системата ще осигури излъчване от всички секции в цялата страна. "Какво подобряваме при тези избори? По-стабилна свързаност на устройствата, техническа инспекция на телефоните, централизирано наблюдение на активността на устройствата, бърза реакция чрез регионалните координатори. Целта - минимум технически проблеми и максимум доверие", добави още Шарков.

Подготовката върви в срок

Той потвърди, че подготовката за изборите върви в срок и с добро темпо. "Четирите основни министерства, ангажирани с процеса: МВР, МВнР, МРРБ и Министерство на електронното управление работим в добра координация с екипа на Министерски съвет и с ЦИК. Смятаме, че ще се спарвим с тази важна задача", заяви още Шарков.

От началото на тази седмица са налични шест електронни услуги, от които гражданите могат да се възползват по отношение на гласуването. Всички услуги са безплатни и без необходимост от използване на електронен подпис.

СНтава въпрос за вписване на избирателен списък по настоящ адрес, вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна секция, вписване в избирателния списък, изключване от списъка на заличените лица и други.