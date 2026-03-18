15 години по-късно: Хулио Веласкес донесе на Левски нещо забравено

18 март 2026, 12:56 часа 768 прочитания 1 коментар

Настоящият сезон е най-успешният за Левски през последните години. Без никакво съмнение с основна заслуга за това е старши треньорът Хулио Веласкес. Въпреки няколкото грешни стъпки, „сините“ удържат фронта и са лидери в класирането на Първа лига. Това се дължи на многото победи – цели 20. На Левски не му се беше случвало да достигне тази бройка от 15 години насам.

Последният мач на Левски – гостуване на Берое в Стара Загора, завърши при резултат 1:0 в полза на „сините“. Това беше победа №20 в Първа лига за тях. Такова постижение те на бяха достигали от цели 15 години. Тогава Ясен Петров беше начело на Левски и спечели 23 от общо 30 мача в първенството. Но тогава на „сините“ им се изплъзна най-ценното – титлата. Тогава тя отиде в ръцете на Литекс и Любо Пенев. За разлика от преди 15 години, сега възпитаниците на Хулио Веласкес успяват да се задържат на върха във временното класиране, като водят на втория Лудогорец с 9 точки.

Още: Защитник на Левски: Доближаваме се до голямата мечта!

Хулио Веласкес влиза в сериозен списък

Струва си да се отбележи и друго – само 7 треньора преди Хулио Веласкес са записвали 20 победи в рамките на един сезон от Първа лига с Левски. Сред тях личат имената на Васил Методиев, Георги Василев и Станимир Стоилов. При последната титла на „сините“, те отново постигнаха 20 победи в първенството под ръководството на един треньор. Тогава начело на отбора беше Емил Велев.

Още: Финансовата криза в тим от Първа лига се задълбочава – футболистите са без заплати от ноември

Николай Илиев Отговорен редактор
Още от Футбол България
