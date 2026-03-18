Защитник на Левски: Доближаваме се до голямата мечта!

Един от основните футболисти на Левски през този сезон опита да мотивира феновете на тима преди най-важните мачове от сезона. Става въпрос за левия краен бранител на „сините“ - Майкон. Бразилският бек използва социалните мрежи, за да коментира представянето на столичани в мача с Берое, който тимът на Хулио Веласкес спечели с минималното 1:0. Благодарение на успеха си Левски съумя да запази преднината от 9 точки пред втория във временното класиране в Първа лига Лудогорец.

Майкон е много доволен от победата над Берое

Майкон е категоричен, че победата над Берое е била много важна за Левски. Той допълни, че спечелените три точки доближават „сините“ до голямата им мечта през този сезон – спечелването на титлата на България. Бразилският защитник също така призна, че той и съотборниците му са пределно фокусирани върху предстоящия мач с Черно море. Двубоят от 27-ия кръг на родното първенство е насрочен за събота, 21 март като ще се състои на стадион „Георги Аспарухов“ в София. Срещата стартира в 17:30 часа.

В Левски са фокусирани върху мача с Черно море

„Важна победа като гост. Точки, които ни доближават много до голямата мечта през сезона. Фокус върху предизвикателството следващата събота пред нашите фенове! Само Левски!“, написа защитникът на Левски в социалните мрежи.

