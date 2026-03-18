Зърнопроизводителите скочиха на служебното правителство: Заплашват, че ще изкарат тракторите

Заради нарочени за уволнение от служебния земеделски министър директори на областни земеделски служби, зърнопроизводителите обявиха, че са готови да изкарат тракторите в тяхна защита.

Става дума за службите в Ямбол, Силистра и Бургас.

"Основният проблем е, че в момента се намираме в най-важната част от година – кампанията по директните плащания, но и не само – ние няколко пъти сигнализирахме МЗХ и в лицето на министър Христанов, че за нас в момента е абсолютно неоправдано да се правят промени на областно ниво, свързани с областни дирекции по земеделие, предвид това, че сме в рамките на служебен кабинет. Такава политика на регионални смени се прави при по-дълъг хоризонт на управление, когато тези кадри могат да бъдат изградени и обучени да изпълняват тази своя роля", заяви председателят на Националната асоциация на зърнопроизводителите Илия Проданов.

"Не кадруваме, а пазим хората, които си вършат работата"

Според него в случая става въпрос за смяна на областни директори, които са доказани професионалисти и назад в годините са били изключително близко до земеделските производители.

"Колегите по места са абсолютно разочаровани от начина, по който всичко това се случва", заяви Проданов, според който с тях не е разговаряно, нито са дадени аргументи за предвидените смени.

"Не кадруваме, а пазим хората, които си вършат работата", категоричен бе той.

Източник: БГНЕС

В същото време председателят на НАЗ обясни и какви проблеми могат да възникнат след смяната на директори на областни земеделски служби.

"На земеделските производители може да не им стигне срокът за очертаване, който така или иначе е достатъчно къс, предвид това, че кампанията ще стартира по-късно. 60 000 души трябва да минат през общинските служби за този месец – месец и малко. Това може да създаде проблем при следващата кампания по изплащането – по-малко хора да си получат парите. Да не говорим за безброй много технически грешки, които могат да се случат. Много голям брой от служителите стоят, само защото вярват на директора, че той ще се пребори в някакъв момент за това заплатите им да се вдигнат. В един момент обезкървяваме областни дирекции, които си вършат съвестно работата", коментира Проданов, цитиран от БНР.

Той предупреди, че по региони се организират за протестни действия и се искат разрешителни за следващите дни.

