Сложете саксията с дървото на парите на това място, за да привлечете богатство

То обича слънцето, но не понася пряка слънчева светлина и ултравиолетова светлина. Следователно поставянето на саксията на най-слънчевия перваз на прозореца е лоша идея. Цветето може да се изгори и да умре. Но за да получава достатъчно светлина, растението може да се постави на маса или нощно шкафче близо до перваза на прозореца, засенчвайки го с лека завеса от тюл.

През зимата в светлата част от деня завесата трябва да се отмести настрани, за да може цветето да получава повече светлина. Стаята трябва да бъде не само светла, но и топла. През лятото температурата е необходимо да бъде в рамките на 20 - 25 ° C, а през зимата не трябва да пада под + 15 ° C, но и да не се повишава + 18 ° C. Растението обича чист въздух, но не понася студ и течение. Следователно основните въздушни потоци не трябва да падат върху него по време на вентилация. Необходимо е още в помещението да има умерена влажност. Ако въздухът в помещението е твърде сух, той трябва периодично да се овлажнява.

Коментираното растение обича пространството. Желателно е да го поставите на място, на което няма да е в съседство с други растения, особено тези, които се нуждаят от често пръскане. Саксията с него може безопасно да се постави в спалнята. Растението пречиства добре въздуха, дезинфекцира го, помага в борбата с инфекциите, подобрява релаксацията. Поставено в спалнята, то помага за възстановяване на силата и енергията по време на сън, подобрява производителността и цялостното благосъстояние на човек.

Трябва да се има предвид, че ако спалнята не е от южната или югозападната страна и е доста тъмна стая, тогава трябва да изберете друго място за това цвете. То трябва да бъде поставено в зоната на богатството. Най-отдалечения ъгъл в югоизточната част на дома се счита за тази част. Саксията с цветето се препоръчва да се постави в този ъгъл, но по-близо до прозореца.

Също така в стаята, в която се намира в зоната на богатството, се препоръчва да се направи правилната цветова схема, насочена към привличане на пари. Най-добрият избор ще бъде лилаво или лилаво в комбинация със зелено. Червеният цвят и неговите нюанси в този случай не могат да се използват.

