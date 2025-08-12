Арестуват съпругата на вкарания в затвора бивш президент на Южна Корея

Южнокорейски съд постанови днес съпругата на бившия президент Юн Сук-йол, който бе вкаран в затвора, да бъде арестувана, предаде Асошиейтед прес. Съдебното решение е направено в момент, когато следователи се опитват да повдигнат обвинения срещу нея по подозрение в различни престъпления, включително подкупи, пазарна манипулация и намеса при избора на кандидат.

Следователите казаха, че Окръжният съд в Сеул е издал днес заповед за арест на Ким Кьон-хи. Разследването срещу нея е едно от трите специални прокурорски разследвания, започнати от новото либерално правителство в Сеул и насочени към управлението на Юн – консерватор, който бе отстранен от поста през април и повторно арестуван миналия месец заради това, че за кратко въведе военно положение през декември, припомня БТА.

Въпреки че отстраняването на Юн следва дълга поредица от южнокорейски президенти, чиито мандати завършват зле, той и Ким са първата президентска двойка, арестувана едновременно по обвинения в престъпления, отбелязва АП.