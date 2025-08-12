3 хил. долара на нощ: В Alyeska Resort ли ще се проведе срещата Тръмп-Путин (СНИМКИ)

Срещата на президента на САЩ Доналд Тръмп и руския диктатор Владимир Путин на 15 август може да се проведе в курорта Alyeska Resort в град Гирдууд в планината Чугач. Хотелът разполага с три луксозни президентски апартамента, нощувката в които е на цена от над 3 хиляди долара за вечер.
Изданието The Alaska Landmine на 11 август публикува на страницата си във Facebook предположение, че срещата на двамата лидери ще се проведе именно в този хотелски комплекс, където вече е невъзможно да бъдат намерени свободни стаи за периода от 12 до 16 август.
This is the hotel in Alaska where, according to media reports, the meeting between Vladimir Putin and Donald Trump may take place.— NEXTA (@nexta_tv) August 12, 2025
Alyeska Resort is located in the mountains near Anchorage, in the town of Girdwood. There is also a small airport for light aircraft nearby. The… pic.twitter.com/snffCuKk5n