12 август 2025, 15:42 часа
3 хил. долара на нощ: В Alyeska Resort ли ще се проведе срещата Тръмп-Путин (СНИМКИ)

Срещата на президента на САЩ Доналд Тръмп и руския диктатор Владимир Путин на 15 август може да се проведе в курорта Alyeska Resort в град Гирдууд в планината Чугач. Хотелът разполага с три луксозни президентски апартамента, нощувката в които е на цена от над 3 хиляди долара за вечер.

Изданието The Alaska Landmine на 11 август публикува на страницата си във Facebook предположение, че срещата на двамата лидери ще се проведе именно в този хотелски комплекс, където вече е невъзможно да бъдат намерени свободни стаи за периода от 12 до 16 август.

Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
