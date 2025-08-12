Марс изглежда странно познат в зашеметяваща нова панорамна СНИМКА

Само с малко цвят хоризонтите на Червената планета могат да изглеждат удивително подобни на нашите – със синьо небе и всичко останало. 360-градусова панорамна снимка, заснета от роувъра Perseverance (Пърси) на Марс, би могла с лекота да бъде направена в скалиста пустиня някъде тук, на Земята. Разликата се крие в леко променяне на цветовия контраст.

„Сравнително безпрашното небе осигурява ясен поглед към околния терен“, казва планетарният учен Джим Бел, главен изследовател на „очите“ на роувъра – двете камери на инструмента Mastcam-Z. „В тази конкретна панорама сме подобрили цветовия контраст, което подчертава разликите в терена и небето.“

Единственият момент, когато небето над Марс би трябвало да изглежда толкова синьо, е по време на залез – обратното на цветовата схема, която виждаме тук, на Земята. И все пак, само с лек намек за подобряване на цвета, полученият пейзаж е странно познат. Гледайки през очите на роувъра Perseverance - с назъбените скали, пясъчните вълнички и хълмистите хълмове, почти можете да си представите, че стоите в пустинята Атакама. Именно тази поразителна прилика е причината учените от НАСА да тестват бъдещи роувъри в чилийската пустиня.

Снимка: NASA/JPL-Caltech/ASU/MSSS

Още: Ако на Марс е имало извънземни преди 3,7 млрд. години, трябвали са им чадъри

Според статия от 2023 г., публикувана в Astrobiology, те вече успешно са открили молекулярни доказателства за живот там „в една от най-биологично оскъдните среди на Земята“. Надеждата е, че един ден тези нови и подобрени марсоходи ще се присъединят към Perseverance, Opportunity и Curiosity на Марс, за да постигнат подобни подвизи.

Но да видите Марс през земни очила е като да носите розови очила. Изглежда обещаващо, но както можете да забележите от версията на изображението в естествени цветове, има много неща, които отличават Марс от Атакама.

Снимка: NASA/JPL-Caltech/ASU/MSSS

Като четвъртата планета от Слънцето, Марс получава по-малко от половината от слънчевата светлина, която получава Земята, а обемът на атмосферата ѝ е по-малко от 1 процент от този на Земята.

Още: Най-големият марсиански камък беше продаден за рекордна сума (ВИДЕО)