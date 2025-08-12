Това е най-добрата възраст за сключване на брак

Има редица различни фактори, които ще повлияят на това дали вие и човекът, с когото се срещате, трябва да започнете да обмисляте брак. Комуникативните умения и стилове, доколко общите ви ценности съвпадат и способността да работите заедно като екип са само някои от многото неща, за които трябва да помислите, преди да приемете годеж . Друг ключов фактор, който трябва да вземете предвид? Възрастта. Въпреки че успешен брак може да се случи във всеки един момент от живота, има някои възрасти, за които експертите са съгласни, че са по-благоприятни за хармонично партньорство.

75 години заедно - двойка разкри тайната на щастливия си брак

И така, коя е най-подходящата възраст за сключване на брак? Тъй като отговорът не е толкова еднозначен, колкото може би си мислим, четирима професионалисти споделят мнението си– д-р Уайът Фишър, лицензиран психолог, специализиран в брачно консултиране; Калисто Адамс, сертифициран експерт по запознанства и връзки; Келси Торгерсън, лицензиран клиничен социален работник; и Ейприл Дейвис, основателката на LUMA Luxury Matchmaking – да изразят мнението си.

Най-добрата възраст за брак

Според Дейвис, хората могат да бъдат готови за брак на всяка възраст, тъй като това зависи от това къде се намира човекът в живота, а не от точен график. „Няма непременно най-добра „възраст“ за сключване на брак, но определено има най-добро „време“ за брак. Най -доброто време за брак е, когато се чувствате комфортно и уверени в работата и личния си живот. Ако си дадете точна възраст, може да откриете, че се задоволявате с този, с когото сте на тази възраст.“ Въпреки това, повечето експерти са съгласни, че най-доброто време за брак обикновено настъпва след края на 20-те години.

Интересувате ли се да научите повече? Превъртете надолу, за да откриете няколко важни подробности за сключването на брак в края на тийнейджърските години, 20-те, 30-те, 40-те години и след това.

Какво да знаете за сключването на брак в края на тийнейджърските години до началото на 20-те години

„Средно, колкото по-млада е една двойка, когато се ожени, толкова повече проблеми има“, казва д-р Фишър, който добавя, че браковете, които се сключват, когато и двамата партньори са в края на тийнейджърските си години или началото на 20-те си години, са свързани с по-високи нива на разводи . Причината, обяснява той, е, че хората се променят много през този период от време. „Хората порастват толкова много през 20-те си години. Ако се ожените рано, рискът да се промените драстично и да се събудите с чувството, че нямате нищо общо [със съпруга/съпругата си] и искате различни неща в живота, е висок“, споделя той.

Друг риск от това да се ожените твърде рано е, че това не ви дава много възможности да проучите възможностите си. „Когато сте твърде млади, рискът е, че може да не сте имали много възможности да имате различни партньори и преживявания и по този начин откривате това, което искате и това, което не искате“, казва д-р Фишър. „Има много себепознание и растеж, които се случват, когато се срещаме.“

От неврологична гледна точка, Торгерсън казва, че е важно да се изчака, докато мозъкът ви се развие напълно – което се случва на 25-годишна възраст – преди да се ожените. „Вярвам, че е най-добре да изчакате до този момент“, казва тя. „Важно е също така да преживеете стресови фактори с партньора си , които да преодолеете, така че ако имате любов от гимназията, трябва да видите как двамата се справяте с колежа, обучението на дълги разстояния, ученето в чужбина или намирането на две работни места. Искате да сте сигурни, че разполагате със стратегии за управление на конфликти за здравословен и успешен брак в бъдеще.“

Адамс също се тревожи, че хората в тази възрастова група нямат същото ниво на умения, за да поддържат брак. „Това се дължи на липсата на опит, осъзнатост, зрялост и ниво на комуникация, необходими за поддържане на силни и стабилни основи на един брак“, казва тя. Тя също така препоръчва да изчакате поне до средата на 25-те си години, за да кажете „Да“.

Какво да знаете за сключването на брак в края на 20-те до средата на 30-те години

Д-р Фишър вярва, че браковете, сключени, когато двойката е на възраст между 25 и 35 години, са най-успешни. „До края на 20-те години вече имаме ясна представа кои сме и какво искаме от живота“, обяснява той. „След като стигнете до тази възраст, сте по-утвърдени, по-уравновесени и по-фокусирани върху това кой сте. До края на 20-те си години вече потъвате в това, но когато сте в края на 30-те си години, вече сте там.“

Адамс също вярва, че това е идеалното време за сключване на брак. „Докато човек достигне края на 20-те или началото на 30-те си години, той обикновено е осъзнат, опитен и зрял, когато става въпрос за справяне с травми, проблеми (емоционални, здравословни, финансови и т.н.) и комуникация“, казва тя. „Ето защо виждам това време като удобно за тези, които искат да се установят в брак.“

Нещо повече, Адамс казва, че според нея хората в тази възрастова група са по-способни да се справят с реалностите на брака . „През тези години от живота си сте по-способни на отговорност, отчетност и свобода“, добавя тя. „Да не говорим, че е по-вероятно да сте финансово стабилни, което е оптимално, ако искате да създадете семейство.“

Какво да знаете за сключването на брак в края на 30-те години и след това

Двойките се женят по-късно в живота си, така че не е необичайно да се установите в края на 30-те или 40-те си години. Положителното на това е, че ако знаете какво искате до тази възраст, вероятно сте имали няколко различни връзки, което означава, че знаете кое работи и кое не. Недостатъкът е, че до този момент може да сте донякъде негъвкави, казва д-р Фишър. „Ако сте били необвързани дълго време, можете да бъдете по-твърди в своите действия“, обяснява той. „Мислите, че вашият начин е правилният начин и може да е трудно да правите компромиси и да споделяте властта ...“„Тук могат да възникнат конфликти.“ По-конкретно, за тези, които са живели самостоятелно, имат влиятелни позиции или са пътували сами, може да е трудно да слеят живота си с друг човек.

Д-р Фишър също така казва, че някои хора се фокусират върху грешните качества у човек, когато остареят. „Ако сте в края на 30-те или началото на 40-те си години, можете да станете твърде придирчиви, особено в днешния свят, където имаме толкова много възможности за срещи, както никога досега“, обяснява той. Онлайн запознанствата са чудесен начин много хора да се срещнат, но могат да доведат и до това някои хора да търсят безкрайно „перфектния“ човек. „Никога не можете да бъдете доволни, защото има толкова много възможности“, добавя д-р Фишър.