Европа преди срещата Тръмп-Путин: Границите на Украйна не трябва да се променят със сила

Държавите членки на Европейския съюз заявиха във вторник, че украинският народ трябва да има свободата сам да определя бъдещето си и не трябва да се допуска насилствена промяна на границите ѝ. Позицията беше огласена дни преди срещата на президента на САЩ Доналд Тръмп с руския диктатор Владимир Путин, насрочена за петък в Аляска. Европейските лидери и украинският президент Володимир Зеленски планират разговор с Тръмп в сряда, преди предстоящата среща, на фона на опасения, че Вашингтон – досега водещ доставчик на оръжие за Киев – може да наложи на Украйна неблагоприятни мирни условия.

ЕС с обща позиция, но без без Унгария

"Смислени преговори могат да се проведат само в условия на прекратяване или намаляване на бойните действия", се казва в съвместно изявление на всички страни от ЕС, с изключение на Унгария. В текста се подчертава: "Споделяме убеждението, че дипломатическо решение трябва да защити жизненоважните интереси за сигурността на Украйна и Европа." Още: 3 хил. долара на нощ: В Alyeska Resort ли ще се проведе срещата Тръмп-Путин (СНИМКИ)

Унгарският премиер Виктор Орбан, считан за основен съюзник на Путин в ЕС, иронизира позицията на колегите си: "Фактът, че ЕС е оставен настрана, е достатъчно тъжен. Единственото по-лошо би било да започнем да даваме инструкции от пейката. Единственото разумно действие за лидерите на ЕС е да инициират среща ЕС-Русия, по примера на срещата САЩ-Русия."

Напредване на Русия в Донбас

Изявлението идва на фона на съобщения за ново настъпление на руските сили в Източна Украйна. Украинската военна карта DeepState показва, че руските войски са напреднали на север с до 10 км в два участъка близо до Добропиля, в посока към стратегическия град Покровск – ключова цел в опита за пълен контрол над Донецка област.

Военният анализатор Tatarigami_UA, бивш украински офицер, коментира в платформата X: "Както през 2014 и 2015 г., Русия започва мащабни офанзиви преди преговори, за да придобие предимство. Настоящата ситуация е сериозна, но далеч от колапс, както някои предполагат." Още: “Дайте шанс на мира“: Орбан за срещата Путин - Тръмп в Аляска

В същото време украинската армия съобщи, че е освободила две села в източната област Суми – малък, но символичен обрат след повече от година на бавни руски придобивки в югоизточната част на страната. Москва започна нова офанзива в региона тази година, след като Путин поиска "буферна зона" там.

Опасения за мир на всяка цена

Президентът на САЩ Доналд Тръмп вече заяви, че евентуално мирно споразумение може да включва "размяна на територии за доброто и на двете страни" – идея, която предизвика тревога в Киев и европейските столици, тъй като всички обсъждани територии са украински.

В Киев и сред европейските съюзници на Украйна има опасения, че Тръмп, стремящ се да запише успех като миротворец и да сключи икономически сделки с Москва, може на практика да възнагради Русия за 11-годишните ѝ усилия да завладее украинска територия, включително трите години на открита война. Още: Орбан верен докрай на Путин: Унгария единствена от ЕС отказа да подкрепи декларация

Украйна – ключ към европейската сигурност

"Украйна, способна да се защитава ефективно, е неразделна част от всякакви бъдещи гаранции за сигурност", подчертават европейските лидери в изявлението, като посочват, че са готови да допринесат допълнително за тези гаранции.

Зеленски приветства позицията на ЕС и написа в X, че Русия подготвя нови офанзивни операции: "Всички подкрепяме решимостта на президента Тръмп и заедно трябва да изработим позиции, които няма да позволят на Русия отново да заблуди света."

I am grateful to the leaders of Europe for their clear support of our independence, territorial integrity, and precisely such an active approach to diplomacy that can help end this war with a dignified peace.



Indeed, we all support President Trump’s determination, and together… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 12, 2025

Тръмп в последните седмици затегна тона към Москва, одобрявайки нови оръжейни доставки за Украйна и заплашвайки с тежки търговски мита купувачите на руски петрол – макар този ултиматум вече да е изтекъл. Още: Вяра в САЩ, че Тръмп има как да постигне истински мир в Украйна. Червена лампа на фронта (ОБЗОР - ВИДЕО)

Въпреки това, фактът, че американският президент ще приеме Путин на американска територия за първи път от 2021 г., подхранва опасения, че той може да постави тесни американски интереси над сигурността на европейските съюзници и глобалната стабилност.