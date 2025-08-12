С дронове като "Шахед": Украйна пак се прицели в зоната, където се сглобяват руските "Шахед"-и (ВИДЕО)

Само четири дни след като поне два дрона удариха кръстен на китайския комунистически лидер Дън Сяопин терминал в руската икономическа зона "Алабуга" до град Елабуга, поредна "инспекция с дронове" стана факт в зоната. Многобройни видеокадри в Телеграм подсказват, че отново цел отново са обекти, важни за процеса на производство и сглобяване на руските еквиваленти на дроновете "Шахед" - Още: Бум: Дрон взриви посветен на Китай терминал в руската зона, където се правят дроновете "Шахед" (ВИДЕА)

Сирени за въздушна тревога бяха включени още в Казан, Нижнекамск и Набережни Челни. Руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA твърди на база данни от свои абонати, че пожарникари са се отправили към летището в Нижнекамск (Бегишево). Това е станало след като Росавиация наложи временни ограничения на летищата в Казан и Нижнекамск.

За момента в официалния канал в Телеграм на управителя на Татарстан Рустам Минниханов няма и дума за атака. За сметка на това руското военно министерство съобщава за 9 свалени дрона над Татарстан в периода 09:20 - 10:15 часа. От видеокадри от мястото на събитието обаче добре се вижда, че поне 1 дрон успешно удря целта, към която е насочен, като има и геолокализация на кадрите и според нея става въпрос за логистичен център в Нижнекамск. Според Службата за сигурност на Украйна (СБУ) там са складирани руски дронове клас "Шахед" - Още: Украйна вече разполага с прехващачи за реактивните "Шахед"-и

Drones also visited Tatarstan, where sirens were sounding and, for some reason, "jammers weren’t working."



Russian media claim the alleged "downing" of four UAVs. We await details on which Russian military-industrial plant they "shot them down" with this time. pic.twitter.com/sflaZVLOMy — WarTranslated (@wartranslated) August 12, 2025