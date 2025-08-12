С дронове като "Шахед": Украйна пак се прицели в зоната, където се сглобяват руските "Шахед"-и (ВИДЕО)

Войната в Украйна:

Само четири дни след като поне два дрона удариха кръстен на китайския комунистически лидер Дън Сяопин терминал в руската икономическа зона "Алабуга" до град Елабуга, поредна "инспекция с дронове" стана факт в зоната. Многобройни видеокадри в Телеграм подсказват, че отново цел отново са обекти, важни за процеса на производство и сглобяване на руските еквиваленти на дроновете "Шахед" - Още: Бум: Дрон взриви посветен на Китай терминал в руската зона, където се правят дроновете "Шахед" (ВИДЕА)

Сирени за въздушна тревога бяха включени още в Казан, Нижнекамск и Набережни Челни. Руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA твърди на база данни от свои абонати, че пожарникари са се отправили към летището в Нижнекамск (Бегишево). Това е станало след като Росавиация наложи временни ограничения на летищата в Казан и Нижнекамск.

За момента в официалния канал в Телеграм на управителя на Татарстан Рустам Минниханов няма и дума за атака. За сметка на това руското военно министерство съобщава за 9 свалени дрона над Татарстан в периода 09:20 - 10:15 часа. От видеокадри от мястото на събитието обаче добре се вижда, че поне 1 дрон успешно удря целта, към която е насочен, като има и геолокализация на кадрите и според нея става въпрос за логистичен център в Нижнекамск. Според Службата за сигурност на Украйна (СБУ) там са складирани руски дронове клас "Шахед" - Още: Украйна вече разполага с прехващачи за реактивните "Шахед"-и

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
