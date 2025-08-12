Преливането на млада кръв на възрастни подмладява: Вампирите са били прави

Преливането на млада кръв действително подмладява кожата на възрастен човек, както говорят многобройни митове и легенди, установили учените, но има едно условие. Те открили, че ако на възрастни хора се прелее кръв от хора под 30 години, това може да преобърне стареенето като стимулира костния мозък да произвежда протеини, помагащи за подмладяване на кожата.

Помним от преданията, че вампирите пиели кръвта на млади жертви, за да поддържат жизнеността си. А, например, унгарската графиня Елизабет Батори от XVI век имала навика да се къпе в кръвта на млади момичета, за да запази младостта си. Изглежда, че в това има истина, макар и да е нужно едно определено условие, за да бъде постигнат желаният ефект.

Ново германско проучване, ръководено от отдела за изследвания и разработки на компанията за грижа за кожата Beiersdorf AG, е изследвало как взаимодействат млада човешка кръв и старееща кожа.

Те създали усъвършенствана система "орган върху чип", съдържаща два 3D човешки органоида – модел на кожата и модел на костен мозък, който включва стволови клетки, от които се образуват кръвните клетки. В системата въвели млад (под 30 години) и стар (над 60 години) човешки кръвен серум и установили следното - подмладяването е факт, но само ако има и клетки от костен мозък.

Изследователите установили, че когато моделът кожа е изложен на млад серум без клетки от костен мозък, не се наблюдава подобрение в маркерите за стареене. Но когато моделът е бил съвместно култивиран с костен мозък и след това изложен на въздействието на млад серум, се наблюдавала повишена клетъчна пролиферация, намалена биологична възраст и подобрена митохондриална (произвеждаща енергия) функция в клетките на костния мозък. Младият серум предизвикал промени в клетките на костния мозък, карайки ги да отделят подмладяващи фактори. Тези променени клетки са секретирали протеини, за които е доказано, че обръщат признаците на стареене.

Изследователите са идентифицирали 55 свързани с възрастта протеини, секретирани от модела на костния мозък в отговор на действието на млад серум. От тях седем са показали ясни антиейджинг ефекти, когато са били тествани директно върху стари човешки фибробласти (клетки, които образуват съединителна тъкан) и кератиноцити (основният клетъчен тип на най-външните слоеве на кожата) в лабораторията. Ползите включвали повече клетъчно делене, по-високо производство на колаген, по-добро здраве на митохондриите и повишена способност за превръщане в мастноподобни клетки, което е признак за регенеративна гъвкавост.

Изследването обаче има някои ограничения. Експериментите са продължили от три до пет седмици затова дългосрочните ефекти остават неизвестни. За да се избегнат объркващи променливи, моделите на кожата не са били предварително състарявани с лекарства или лечения, предизвикващи стареене. Моделите на костен мозък са изисквали освен това добавени растежни фактори, за да останат жизнеспособни, което може да е повлияло в известна степен на резултатите от изследването.

Разбира се, тези резултати са получени в лабораторно отгледани тъканни модели. Реалните човешки тела са далеч по-сложни. Въпреки това проучването действително показва обещаващ нов клас от потенциални подмладяващи съставки: протеини, секретирани от младия костен мозък в отговор на системни сигнали. В дългосрочен план тези резултати може да доведат до създаването на индивидуализирани терапии, използващи компоненти от собствения (млад или инженерно създаден) костен мозък на човек за възстановяване на стареещите тъкани.

Изследването е публикувано в списание Aging.

