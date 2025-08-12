Войната в Украйна:

Rheinmetall се оплака: Бюрокрацията в Украйна забавя производството на боеприпаси

Главният изпълнителен директор на германския оръжеен комплекс Rheinmetall Армин Папергер изрази разочарование от прекомерната украинска бюрокрация, която забавя изграждането на техен завод за артилерийски боеприпаси на територията на Украйна. Папергер е направил тези коментари по време на скорошен конферентен разговор, провел се на 7 август 2025 г., в който били оповестени финансовите резултати за второто тримесечие на 2025 г. Папингер е подчертал, че Украйна все още няма средства за самостоятелно финансиране на проекта и е направил сравнение с подобен завод в Унтерлюс, Германия, чието изграждане започна приблизително по същото време, но който вече е завършен, пише German Aid to Ukraine.

По думите му първоначалният годишният производствен капацитет на завода за 155-милиметрови оръжия в Украйна е бил 150 000 артилерийски снаряда, но е решено той да бъде удвоен до 300 000 снаряда, което е критичен ресурс за отбраната на Украйна. По този начин украинското правителство се стреми да бъде по-малко зависимо от доставките от западни партньори в бъдеще. Но Rheinmetall обаче все още се сблъсква с трудности заради бюрокрацията в Украйна. Административните пречки бавят изпълнението на проекта.

Въпреки че Украйна е въвела инициативи за опростяване на процесите на одобрение, тяхното изпълнение често остава бавно, особено за големи проекти, финансирани от чуждестранни източници.

Въпреки това, както съобщава Defence Express, ситуацията може да не е толкова проста, колкото Rheinmetall смята. Изданието отбелязва, че първоначалният график на проекта на компанията е бил прекалено амбициозен и настоящото състояние на нещата може да е резултат от прекалено големи обещания, а не само от административни трудности. Според тях, позоваването на бюрократични проблеми може да е удобен начин да се обясни бавното темпо на строителството.

Наблюдателите от проекта цитират мнението на анонимен ръководител на друга германска отбранителна компания, който също в интервю за German Aid to Ukraine, призна наличието на бюрократични пречки в Украйна, но оспори идеята, че изграждането на еквивалентен завод в Германия непременно би било по-лесно. Той посочи, че украинското производство на боеприпаси на Rheinmetall е планирано да започне следващата година, но вероятно недоволството на компанията произтича от желанието за ускоряване на сроковете, а не от действителни забавяния.

Независимо от спора относно скоростта, стратегическото значение на завода не може да бъде пренебрегнато. Въоръжените сили на Украйна са изправени пред постоянно и огромно търсене на артилерийски снаряди, което прави местното производство от ключово значение. След като влезе в експлоатация, заводът на Rheinmetall ще допълни съществуващите възможности за производство на боеприпаси на Украйна, като ще намали зависимостта от чуждестранни доставки.

Елена Страхилова
