Ново изследване разкри уникални начини за адаптация на дивите свине

Китайски учени са разкрили уникални генетични адаптации на дивите свине в Централна Азия към промените в околната среда по време на тяхната дългогодишна миграция. Това съобщи агенция „Синхуа“, като цитира Китайската академия на селскостопанските науки (CAAS). Изследването хвърля светлина върху механизмите, чрез които големите бозайници се приспособяват към климатичните изменения. То е проведено от екип на CAAS и е публикувано в специализираното списание Cell Genomics.

Дивите свине, предшественици на домашните прасета, произхождат от тропиците на Югоизточна Азия. В продължение на милиони години те са се разпространявали на запад и север, достигайки северните части на Европа и Централна Азия. По пътя си популациите са били подложени на ниски температури и намалено излагане на ултравиолетова светлина. Досега генетичните им механизми за адаптация, особено в Централна Азия – ключов регион в разпространението им от изток на запад – не бяха напълно изяснени.

Снимка: iStock

Проучването обединява 47 новосеквенирани и 49 публично достъпни висококачествени генома на диви свине от Източна и Централна Азия и Европа. Данните показват, че азиатските диви свине са се отделили от своите родственици в Югоизточна Азия преди около 3,6 милиона години, формирайки две отделни популации – в Южен Китай и в Централна Азия.

Значение на откритията

Свинете в Централна Азия са развили специфични генетични приспособления към сухия и студен климат. Сред тях са вариации, които подпомагат складирането на енергия при недостиг на храна, както и мутация, свързана със структурата на мускулната тъкан, която може да обясни тяхната жилава физика.

Тези открития не само проследяват историята на животинската миграция в Евразия, но и предоставят ценни ресурси за усъвършенстване на развъдните програми при домашните прасета, подчертават учените, пишат от БТА.