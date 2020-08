Смартфонът би могъл да показва колко си пиян

Проучване на американски учени показа, че за да се определи колко е пиян човек, могат да се използват данни от неговия смартфон. Това ще попречи на човек да шофира в нетрезво състояние, както и ще предотврати сбиванияи сексуално насилие, които често се слуват заради алкохолно опиянение, надяват се изследователите. Описание на тяхната работа беше публикувано от Journal of Studies on Alcohol and Drugs, предава БГНЕС.

В проучването са участвали 22 мъже доброволци на възраст от 21 до 43 години. По време на експеримента те трябваше да изпият определено количество водка с вода в рамките на един час, така че концентрацията на алкохолни пари в издишания въздух да достигне 2 промила (тоест 0,2%). В същото време в САЩ водачът има право да шофира, ако тази концентрация е 0,8 промила, а в Русия е пет пъти по-малка, 0,16 промила.

През следващите седем часа доброволците бяха помолени да правят 10 стъпки на всеки час по права линия в една посока и същият брой в обратна посока. В същото време учените фиксираха смартфон в долната част на гърба на всеки от тях. Сензорите на тези устройства измерват колко далеч участниците в експеримента се отклоняват от вертикалното положение, отдясно и отляво, както и назад, напред и нагоре и надолу.

Анализът на данните от смартфоните показа, че в 90% от случаите изводът дали опиянението е прекрачило законовата граница може да се направи само по походката. В същото време учените отбелязват, че изследването им е имало ограничения: разбира се, обикновено хората не носят смартфони на долната част на гърба. Затова те планират да продължат да работят и да установят дали е възможно да забележите пиянството на човек на смартфон, който е в ръката или в джоба му.