Нямате време за почивка: 7 начина да рестартирате мозъка си и да се отпуснете само за 2 дни

Агуст е в разгара си, но почивката е само мечта за някои хора. Графиците на някои хора не позволяват летен отпуск, а на други - обстоятелствата. Но мозъкът и тялото ни все пак се нуждаят от почивка, в противен случай настъпва хронична умора. Добрата новина е, че възстановителният ефект е възможен дори за два дни, ако подходите към него съзнателно.

7 неща, които трябва да направите, за да рестартирате

Изключете служебните чатове и известия. Дори и да изглежда „просто проверявам имейла си“, мозъкът остава в боен режим. Пълното изключване на известията е превенция на изтощението. Контактът с работните ангажименти през уикендите не позволява на тялото да се отпусне. Дори един ден без известия на телефона или пощата намалява нивата на кортизол.

Напуснете дома си поне за половин ден. Смяната на обстановката рестартира мозъка. Излизането от вкъщи не е, за да „свършим повече работа“, а за да избягаме от визуалния плен на ежедневието. Дори разходка в непознат квартал или горска алея променя химичния състав на кръвта. Свежият въздух + движение = естествен антидепресант.

Позволете си да не правите нищо. Легнете, мълчете, гледайте през прозореца и не се чувствайте виновни. Психиката работи по различен начин, когато няма външни стимули. Именно по време на „бездействие“ се възстановяват дълбоките ресурси. Това е превенцията на емоционалното изтощение.

Яжте бавно и осъзнато. Нито в движение, нито на телефона си, нито под звуците на телевизионен сериал. Бавното хранене в тишина активира парасимпатиковата нервна система, която е отговорна за релаксацията. Дори едно такова хранене е като мини-медитация. То намалява тревожността и възстановява чувството за контакт с тялото.

Поспивайте през деня, ако тялото ви го поиска. 20-30-минутна дрямка през деня е оптималната почивка за рестартиране на нервната система. Ако не можете да заспите, просто легнете в тишина със затворени очи. Тялото само ще намери това, от което се нуждае. Това е лесен начин за облекчаване на натрупания физически стрес.

Прекарайте време със скъпи за вас хора, без планове или задължения. Не с тези, които „трябва да видите“, а тези, с които може да помълчите. Тихото присъствие на емоционално близки хора успокоява нервната система.

Направете нещо с ръцете си. Рисуване, ръчен труд, готвене, работа с глина или дърво. Когато ръцете ви са заети, мозъкът ви „превключва“ в друг режим, близък до медитативен. Това намалява тревожността и възстановява контрола. Всичко, което създавате със собствените си ръце, автоматично повишава нивата на допамин. Като последна мярка, погрижете се за собствения си дом, пренаредете го, почистете гардеробите си, отървете се от боклука.

