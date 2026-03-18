Глобалните приходи от записана музика нарастват с 6,4%, пазарът у нас расте два пъти по-бързо от средното в света

Глобалните приходи от записана музика нарастват с 6,4% и достигат 31,7 милиарда щатски долара през 2025 г., което е единадесетата поредна година на растеж, според Годишния доклад на Международната федерация на звукозаписната индустрия (IFPI), организацията, представляваща звукозаписната индустрия в световен мащаб. Основният двигател за това е използването на платени стрийминг услуги. Приходите от този формат нарастват с 8,8% и съставляват 52,4% от глобалните постъпления на индустрията, като броят на платените абонаменти достига 837 милиона в световен мащаб.

Къде сме ние?

Звукозаписната индустрия в България достига 21,7 милиона долара. Приходите от записана музика в България през 2025 г. за първи път достигат стойности над 20 милиона долара (21,7 милиона долара), като пазарът у нас расте два пъти по-бързо от средните нива в световен мащаб - с 13,2% през изминалата година.

Близо 60% от приходите в България идват от стрийминг на музика, около 11% е дялът на физическите продажби (основно CD и плочи), а над 28% се генерират от колективното управление на права от страна на ПРОФОН чрез лицензиране на бизнеси, които използват музика – медии, търговски и туристически обекти и др.

"Приходите от платени стрийминг услуги са най-големият двигател на пазара у нас през 2025 г., като те растат с 22% и генерират над 40% от приходите на бизнеса", коментира Борал Шен, изпълнителен директор на Българската асоциация на музикалните продуценти (БАМП), национална група на IFPI в България. "Всички наши проучвания сочат, че потенциалът в този сегмент у нас обаче е много по-голям. Музикалното пиратство все още е фактор в България, а ключови законодателни дефицити пречат на адекватното развитие на стрийминг услугите и водят до пропуснати приходи в сектора, включително в системата за колективно управление на права. Въпреки условията обаче пазарът и инвестициите в талант у нас показват растеж", допълни още той.

Отчетлива тенденция е и увеличението на приходите от продажби на винилови плочи в България, които нарастват с 23,5% - подобен ръст се наблюдава и в глобалните данни. Приходите от колективно управление на сродни права чрез ПРОФОН също бележат увеличение от 12,6% през 2025 г.

Иновациите в индустрията

Музикалните компании водят иновациите в сферата на изкуствения интелект от следващо поколение. Докладът подробно описва тяхното активно участие в разработването на модели за лицензиране на музика, които да създават възможности за нови приходи за артистите – с цел да се изгради екосистема, в която изкуственият интелект и човешкото творчество се развиват заедно.

Музикалната индустрия е изправена пред нарастваща заплаха от стрийминг измами и манипулации. Чрез изкуствено генериране на стриймове се отклоняват жизненоважни приходи от артистите и другите участници, които движат музикалната икономика. Въпреки че звукозаписните компании предприемат решителни действия, те призовават всички участници в стрийминг екосистемата да полагат проактивни усилия за предотвратяването, откриването и прекратяването на тези измамни дейности.

"Страхотната музика от невероятни артисти, подпомогната от партньорствата и инвестициите на звукозаписните компании, е двигател на глобалния растеж – с повече хора от всякога, които плащат, за да се наслаждават на нея чрез платените стрийминг услуги по целия свят. Важно е, че този ръст означава още по-големи финансови постъпления за артистите и реинвестиране в музикални общности от все по-широк спектър по целия свят", коментира Виктория Оукли, главен изпълнителен директор на IFPI.

Приходите от записана музика по формати:

Общите приходи от стрийминг услуги надхвърлят 22 милиарда щатски долара, което се равнява на 69,6% от световните постъпления от записана музика през 2025 г.

Платеният абонаментен стрийминг нараства с 8,8% и съставлява 52,4% от общите приходи от звукозаписи.

Физическите формати отново отбелязват ръст, като приходите се увеличават с 8,0%, подкрепени от устойчивия интерес на феновете, както и 13,7% ръст при винилите, което е 19-та поредна година на растеж.

Приходите от организациите за колективно управление на сродни права (ОКУП) достигат 2,9 милиарда щатски долара през 2025 г., нараствайки с 0,3% – пета поредна година на ръст в този сегмент.

Растеж в регионите по света:

Всички региони отбелязват растеж на приходите от звукозаписи през 2025 г., като четири от тях отчитат двуцифрени ръстове, а Латинска Америка се позиционира като най-бързо растящият регион, с ръст от 17,1% за 2025 г.

Въз основа на данни, предоставени директно от звукозаписни компании по целия свят, Глобалният музикален доклад за 2026 г. предлага цялостна картина на една индустрия, която продължава да расте, докато се адаптира към дълбоки технологични и културни промени, демонстрирайки, че в ерата на трансформацията музиката остава един от най-динамичните и глобално свързани творчески сектори.