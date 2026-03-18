Защо Майли Сайръс пропусна "Оскарите" отново? Предстоят големи изненади (ВИДЕО)

Поп дивата Майли Сайръс отново пропусна голямо светско събитие и не се появи на червения килим. Певицата и актриса не присъства на 98-мите награди "Оскар", които се проведоха само преди няколко дни. Въпреки това, Сайръс е била доста заета напоследък. След издаването на деветия ѝ студиен албум "Something Beautiful" през 2025 г., многостранно талантливата звезда работи усилено по специалния епизод за 20-годишнината на "Хана Монтана".

Воден от Алекс Купър, този специален епизод е заснет пред аудитория в студио и в него Сайръс се връща към всички музикални моменти и сцени, които направиха шоуто толкова голям хит, а феновете вероятно могат да очакват и няколко изненадващи изпълнения.

Снимка: Getty Images

Миналата година носителката на "Грами" се появи на "Оскарите" за първи път от 10 години насам. Тя се се качи на сцената, за да връчи наградата за "Най-добър звук" заедно с актьора Майлс Телер.

Тази година, въпреки че песента ѝ от саундтрака на "Avatar: Fire and Ash" - "Dream as One" - получи номинация за "Златен глобус" за Най-добра оригинална песен, тя не беше отличена на 98-ите "Оскари". Тъй като Сайръс не беше номинирана и не беше избрана за водеща, вероятно това са причините за отсъствието ѝ от церемонията, пише "Harper's BAZAAR".

Най-доброто от двата свята на Хана Монтана

Любимата на поколения фенове Хана Монтана почти се завърна, след като "Дисни" пусна нов трейлър, който ни отвежда обратно към магията на култовия сериал по повод 20-годишнината от премиерата му на 24 март.

Трейлърът показва Майли Сайръс в емблематичната ѝ роля като Хана Монтана, карайки из хълмовете към снимачната площадка и с усмивка казвайки: "Хубаво е да съм у дома!". А след това започва и най-емблематичната ѝ песен от сюжета - "The Best of Both Worlds".

Miley Cyrus Sings 'Best of Both Worlds' and 'The Climb' as Hannah Montana and Has Emotional Reunion With Parents in 20th Anniversary Special Trailer https://t.co/rNsKdQlCUz — Variety (@Variety) March 17, 2026

С пълни монтажи и силна доза носталгия, видеото дава на феновете по-близък поглед върху това какво да очакват от юбилейния епизод. Сред акцентите са Алекс Купър, звездата от "Call Her Daddy", като водещ, и емоционално изпълнение на Сайръс на нейния хит от 2009 г. "The Climb". Певицата споделя също трогателен момент със своята майка, Тиш Сайръс: "Обичах да бъда Хана и обичах да бъда Майли Сайръс. Наистина ми показа как да бъда себе си."

В трейлъра се появява и Били Рей Сайръс, баща на Майли и в сериала – баща на Хана, Роби.

Хана Монтана дебютира през 2006 г. и продължи четири сезона до 2011 г. Историята следва Мейли Стюарт, тийнейджърка от Малибу, която води двойствен живот като известната поп певица Хана Монтана. Шоуто се превърна в огромен хит сред децата и тийнейджърите и дори роди филм — „Хана Монтана: Филмът“, излязъл по кината през 2009 г., припомня "Variety".