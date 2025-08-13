Стихотворение на деня, 14 август, от Дамян Даямнов

"Ревност" Прости, до днес не те обичах,тъй както заслужаваш ти.Съвсем ми беше безразличнодали съм ти любим, прости.Дори не те и забелязвах,че съществуваш покрай мен.Не те ревнувах, нито пазих.Живеех с тебе ден за ден.И честичко сам в други влюбен,не страдах от страха нелеп,че може и да те загубяи да се влюбя. Тъкмо в теб!До днес. Но днес, незнайно как тъйедин случаен джентълменти хвърли погледче за краткои ти направи комплимент.Дали на мен тъй ми се сториили пък тъй си бе, не знам,но пръв път друг ми заговориче имам хубава жена.Че е харесвана, че греес особен чар, очи и глас,че другите съзират в неятуй, що недосъзирах азИ го съзрях. В един миг. С хубостневиждана те аз видях.- Нима, нима ще те загубя? -си виках сам във адски страх.Нима?! Но нещо по-нелекоудари мисълта ми с чук:какъв скъперник е човекът -цени безценното до негоедва щом му посегне друг. Дамян Дамянов

"Ревност"

Прости, до днес не те обичах,

тъй както заслужаваш ти.

Съвсем ми беше безразлично

дали съм ти любим, прости.

Дори не те и забелязвах,

че съществуваш покрай мен.

Не те ревнувах, нито пазих.

Живеех с тебе ден за ден.

И честичко сам в други влюбен,

не страдах от страха нелеп,

че може и да те загубя

и да се влюбя. Тъкмо в теб!

До днес. Но днес, незнайно как тъй

един случаен джентълмен

ти хвърли погледче за кратко

и ти направи комплимент.

Дали на мен тъй ми се стори

или пък тъй си бе, не знам,

но пръв път друг ми заговори

че имам хубава жена.

Че е харесвана, че грее

с особен чар, очи и глас,

че другите съзират в нея

туй, що недосъзирах аз

И го съзрях. В един миг. С хубост

невиждана те аз видях.

- Нима, нима ще те загубя? -

си виках сам във адски страх.

Нима?! Но нещо по-нелеко

удари мисълта ми с чук:

какъв скъперник е човекът -

цени безценното до него

едва щом му посегне друг.

Дамян Дамянов