Правителството на Гюров:

Топ 5 грешки, които вдигат сметката за ток през зимата

24 февруари 2026, 22:26 часа 0 коментара
Топ 5 грешки, които вдигат сметката за ток през зимата

Съдържание:

През зимата сметките за ток често скачат рязко, а причината невинаги е само в студа. Много от навиците ни у дома — от начина на отопление до използването на уредите — водят до излишен разход, без да осъзнаваме. Добрата новина е, че повечето грешки са лесно поправими. Кои са най-честите навици, които вдигат сметката за ток през зимата?

Топ 5 грешки при пестене на ток през зимата

Отопляваме помещения, които не използваме

Една от най-честите грешки през зимата е да поддържаме топлина в стаи, в които почти не влизаме. Това важи за килери, спални, гостни или цели коридори, които реално не участват в ежедневието. Когато отопляваме цялото жилище вместо само използваните зони, разходът скача драстично.

Топ 5 скрити разхода, които повишават сметките у дома

Много уреди работят на пълна мощност, за да компенсират големия обем въздух. По-ефективно е да ограничим отоплението до стаите, в които прекарваме време, а останалите да оставим на минимална температура, достатъчна само за предотвратяване на влага. Това намалява сметката и създава по-комфортна среда, без излишно затопляне на празни помещения.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

сметки

Държим уредите на максимална мощност постоянно

Много хора вярват, че ако радиаторът, климатикът или печката работят силно, домът ще се стопли по-бързо и по-икономично. В реалност това води до голям енергиен разход. Уредите са най-неефективни при постоянна работа на максимална мощност — нагряват бързо, но след това губят контрол върху поддържането на температурата.

Топ 5 грешки при използване на климатик през зимата

По-добър подход е настройката на умерена, стабилна температура и поддържането ѝ без резки промени. Особено при климатиците постоянната силна мощност води и до изсушаване на въздуха, което кара хората да увеличават топлината още повече. Работата на „средни обороти“ е по-енергийно разумна и по-удобна.

сметки

Препречваме радиаторите и нарушаваме циркулацията на топлия въздух

Често поставяме мебели, пердета или сушилници пред радиаторите, което силно намалява ефективността им. Топлият въздух не може да циркулира свободно и остава блокиран зад преградата, вместо да се разпредели в стаята. Това кара уредите да работят по-дълго и по-интензивно, за да постигнат желаната температура.

Топ 7 грешки при използване на радиатори през зимата

Дори 10–15 см разстояние между радиатора и мебелите може да направи голяма разлика. При климатиците важно е въздушната струя да не се спира от шкафове или завеси. Добрата циркулация означава, че топлината достига по-бързо до цялото помещение, което намалява времето за отопление и съответно сметката.

сметки

Проветряваме неправилно и губим натрупаната топлина

През зимата свежият въздух е важен, но начинът на проветряване е ключов. Много хора държат прозореца леко отворен с часове, което позволява топлината да изтича постоянно. Този метод непрекъснато охлажда стаята и принуждава уредите да работят нонстоп. Най-ефективното проветряване е кратко и интензивно: 5–10 минути широко отворен прозорец, докато въздухът се обменя. Така стените и мебелите не изстиват напълно, а температурата се възстановява много по-бързо. Резултатът е по-чист въздух и значително по-нисък разход на енергия.

Няколко съвета как да пестим енергия през зимата

Използваме уреди с висока консумация по грешен начин

Електрическите печки, духалките, бойлерите и сушилните са сред най-енергоемките уреди у дома. Грешки като оставяне на бойлера включен постоянно, сушене на дрехи за един чифт чорапи или използване на духалка за цяла стая водят до ненужно високи сметки. Важно е да използваме тези уреди целенасочено: бойлерът да работи в определени часове, сушилнята да се включва само когато е пълна, а допълнителните печки — само за кратки периоди. Малките навици тук имат голям ефект и често намаляват сметката още от следващия месец.

5 трика за намаляване на сметката за ток, ако отопляваме с климатик

Големите сметки през зимата често се дължат на малки ежедневни навици, които изглеждат безобидни. Когато отопляваме само използваните помещения, поддържаме уредите на разумни настройки и проветряваме правилно, разходът пада осезаемо. С няколко прости промени можем да постигнем повече комфорт у дома и по-ниски сметки — без лишения и без сложни мерки.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Денис Витанов
Денис Витанов Отговорен редактор
ток сметка Зима
Още от Любопитно
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес