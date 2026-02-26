Арести за педофилия и насилие над деца в Сърбия

Сръбската полиция арестува седем души, заподозрени в престъпления, свързани с педофилия и сексуална експлоатация на деца. Това се случи в операция с кодово име „Армагедон“, съобщи Министерството на вътрешните работи на Сърбия в четвъртък на уебсайта си, предаде хърватската медия "Индекс". Операцията е проведена в сътрудничество с Отдела за борба с високотехнологичните престъпления (VTK) на сръбското Министерство на вътрешните работи и Висшата прокуратура и Дирекцията на криминалната полиция в Белград, Сомбор, Ниш и Нови Сад.

Арестуваните са заподозрени, че са използвали така наречената „тъмна мрежа“, за да изтеглят, съхраняват на компютрите си и споделят материали, създадени чрез сексуално насилие над деца в продължение на дълъг период от време.

Гигабайти с кадри

Всички арестувани са обвинени в престъплението показване, придобиване и притежаване на порнографски материали и експлоатация на непълнолетни за порнография.

При претърсване на апартаментите на заподозрения на електронни устройства са открити няколко гигабайта снимки и видеоклипове, показващи тежкото малтретиране на деца, в повечето случаи на възраст между четири и 14 години, „сортирани по възраст, пол на децата и други параметри“, се казва в изявление на МУП.

Дигиталното пространство се следи

Арестът е част от операция „Армагедон“, в рамките на която сръбското Министерство на вътрешните работи използва технологично наблюдение, за да предотврати малтретирането на деца в дигиталната среда, а отделът VTK обяви, че продължава интензивните дейности, за да предотврати превръщането на социалните мрежи в анонимно убежище за извършителите на тези тежки престъпления.

Сръбското министерство на вътрешните работи също призовава родителите да засилят надзора върху онлайн дейностите на децата си и да докладват на полицията за всяко съмнение за злоупотреба.