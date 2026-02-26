Депутатите с важно решение за мултифондовете за вторите пенсии

Народното събрание отложи гласуването на второ четене на промените в Кодекса за социално осигуряване (КСО), които предвиждат въвеждането на мултифондове в системата на допълнителното пенсионно осигуряване. Предложението за отлагане беше направено от Деница Сачева (ГЕРБ), след като текстовете вече бяха представени и обсъдени в пленарната зала. То беше прието със 129 гласа "за", 28 "против" и шестима "въздържал се".

Зад отлагането застанаха депутатите от ГЕРБ, "Възраждане", "ДПС-Ново начало", БСП, един народен представител от "Има такъв народ", петима от "Алианс за права и свободи", четирима от "Величие", както и двама независими. Срещу решението гласуваха парламентаристите от "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ) и трима от МЕЧ, а други шестима от МЕЧ се въздържаха. Още: Как парите за пенсия да са повече: Експерт обясни видовете мултифондове

Дебатът

Основният спор по време на дебата се концентрира върху таксите и удръжките, които пенсионните дружества събират за управлението на средствата по допълнителното задължително пенсионно осигуряване и за администрирането на фондовете и подфондовете. Още: Мултифондове: Депутатите одобриха реформа във втория пенсионен стълб

Критики срещу предвидените такси отправиха представители на "Възраждане" и БСП. Бившият социален министър Борислав Гуцанов заяви, че е гласувал "против" законопроекта в Министерския съвет и обяви намерението си да прехвърли личните си средства от частен пенсионен фонд към Националния осигурителен институт (НОИ).