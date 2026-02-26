Какво се случва? Обществената телевизия на Босна и Херцеговина спря излъчването си

Обществената радиотелевизия на Босна и Херцеговина (BHRT) спря излъчването на програмата си днес, а медийната компания уточни, че това е единственият начин, който им е останал, за да предупредят за драматичното положение, в което се намира обществената служба поради натрупаните дългове, предаде хърватската медия "Индекс". На телевизионните екрани на честотата, на която се излъчва програмата от BHT 1 в 7 сутринта, се вижда само известие, че излъчването на програмата е прекъснато не по волята на служителите, а поради дългогодишно неуважение към законите на Босна и Херцеговина.

Кога ще бъде възстановена?

„За да продължи работата си, е необходим спешен отговор от парламента на Босна и Херцеговина, Министерския съвет и Службата на върховния представител (СВП),“ се посочва в съобщението. Според наличната информация, крайният срок, даден на BHRT от Европейския съюз за радио и телевизия (EBU) за уреждане на дълг от над 11 милиона евро, изтича тази седмица.

„Срокът за уреждане на дълга към EBU изтича след два дни, след което ще продължи процедурата по принудително изпълнение за уреждане на вземането чрез дългосрочно блокиране на сметките на BHRT. Едновременно с това текат съдебни и изпълнителни производства, които водят до по-кратки блокади на сметките на BHRT всеки ден. В случай на обявено блокиране на сметките, по-нататъшното функциониране на BHRT би било сериозно застрашено, включително рискът от пълно спиране“, се казва в изявление на Съвета на директорите на BHRT, което беше предоставено на медиите.

Дългът

Общият дълг на BHRT всъщност е значително по-висок и надхвърля 50 милиона евро, а от години медийната компания безуспешно предупреждава, че са се озовали в неустойчива ситуация, защото други отказват да изпълняват финансовите си задължения към тях, нарушавайки директно закона.