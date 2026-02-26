Борислав Сарафов засега остава и.ф. главен прокурор: ВСС взе две важни решения

Процедурата за определяне на изпълняващ функциите главен прокурор на мястото на настоящия и.ф. обвинител №1 Борислав Сарафов, който по закон е с изтекъл мандат, се провали в Пленума на Висшия съдебен съвет (ВСС) на 26 февруари. Предложението на служебния министър на правосъдието Андрей Янкулов бе оставено без разглеждане от органа. С отделно решение то бе препратено с единодушие по компетентност към Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (по чл. 31, ал. 2 от АПК).

Единствена точка в днешното заседание, свикано от служебния министър на правосъдието, бе определяне на изпълняващ функциите главен прокурор, защото, по думите му, "след 21 юли 2025 г. Република България няма легитимен главен прокурор - нито титуляр на длъжността, нито изпълняващ функциите". Той се аргументира, че това е становището на върховната съдебна инстанция по наказателни дела, имайки предвид отказа на Върховния касационен съд да признае Сарафов като изпълняващ длъжността обвинител №1.

Борислав Сарафов остана на поста и след 21 юли миналата година, когато изтекоха шестте месеца, откакто промените в Закона за съдебната власт (ЗСВ) сложиха това времево ограничение за временното заемане на постовете на т.нар. трима големи в съдебната власт (главен прокурор и председатели на двете върховни съдилища). Само че Прокурорската колегия на ВСС тълкува закона за Сарафов по различен начин - че той е хванат в "заварено положение" и измененията не важат в неговия случай.

"Тежка криза на правовата държава" - съдилища не слушат Сарафов: аргументите на министър Янкулов

Служебното правителство веднага се зае с предложение за смяна на Сарафов. "Към момента Република България е изправена пред една доста тежка криза на правовата държава - фактически изпълняващият функциите главен прокурор е на поста си в нарушения на закона. Това е и становището на множество съдебни състави - от ВКС и апелативните съдилища, които през последната половин година са били сезирани с искания от фактически изпълняващия функциите главен прокурор и са ги отхвърлили с мотив, че той не е легитимен", заяви Янкулов в началото на заседанието.

Снимка: Борислав Сарафов, БГНЕС

По думите му - прокуратурата е "зависима" от фигурата на обвинител №1, той има голяма власт, която го поставя "в центъра на упражняването на сериозни правомощия". И когато съществува такъв проблем с фигурата му, "това се отразява не просто върху прокуратурата, а и върху правосъдната система в цялост".

"Не могат да бъдат никакви аргументи по същество, въз основа на които да приемем, че личността на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов е толкова изключителна, че да се налага той да продължава да заема този пост. Когато г-н Сарафов бе определен от Прокурорската колегия за изпълняващ функциите, той даде две ключови заявки - според мен. Първата беше за вадене на прокуратурата от калния терен на политиката. Мисля, че месеците след това някак не доказаха изпълнението на тази заявка. Втората ключова заявка беше, че той пое отговорност пред вас, на заседание на Пленума на ВСС, че ще направи всичко, зависещо от него, за разплитане на мрежата за паралелно правосъдие "Осемте джуджета". Това бяха негови думи - че прокуратурата не може да продължи напред, без този казус да бъде изяснен. Думите са записани в стенограмата. Видяхме, че абсолютно нищо от този казус не беше изяснено на никакво ниво - най-вече на ниво разследване на Прокуратурата на Република България. Вчера българското правосъдие получи поредния доста сериозен имиджов удар с решението на Европейската прокуратура, че българският европейски прокурор е извършил тежко дисциплинарно нарушение", заяви Янкулов и припомни видеоматериалите, показващи Теодора Георгиева в компанията на Петьо Петров - Еврото: Теодора Георгиева за решението на Европрокуратурата: Не мога да разбера какво точно е нарушението ми.

Андрей Янкулов обясни защо е сезирал точно Пленума на ВСС, а не Прокурорската колегия на съвета. "Моето убеждение е, че временно изпълняващият функциите на главен прокурор, дори за разлика от временно изпълняващите функциите председатели на върховните съдилища, стои много по-близо като фигура до титулярния главен прокурор в сравнение с всеки друг административен ръководител в правосъдната система - от гледна точка на обема власт. Поради което, според мен, дори избор на временен главен прокурор би трябвало да се случи в процедура, която да е максимално близо до процедурата за избор на титуляр на поста, а не близо до процедура за избор на който и да е друг административен ръководител в прокуратурата. Тази процедура трябва да съдържа максимални гаранции за представителност на органа, както и независимост от избрания на поста", аргументира се доскорошният правен съветник в Антикорупционния фонд (АКФ).

Досега има произнасяния и на двете колегии - Прокурорска и Съдийска, че те са компетентни за определяне на изпълняващ функциите в една от трите длъжности от "тримата големи". Но според Янкулов има "криза на правовата държава" - съдилища не признават легитимността на главния прокурор, затова той е решил да реагира "максимално бързо".

Снимка: Андрей Янкулов, БГНЕС

"Според мен именно извънредността на ситуацията задължава целия състав на Пленума да вземе някакво отношение по случващото се", допълни той и припомни как изборът на Сарафов за и.ф. главен прокурор е бил определен като "временно решение до избор на титуляр" от Прокурорската колегия на ВСС. "Оказа се, че титуляр на поста не може да бъде избран - това не е вина на ВСС, но е обективен факт. Успоредно с това беше въведено ограничаване на срок за това временно заемане на длъжността от парламента - с промяна в ЗСВ, но по отношение на тази промяна видяхме две противоречиви тълкувания. Прокурорската колегия прие, че тази промяна в закона не касае положението с г-н Сарафов и тя не трябва да се произнася по никакъв начин. Обратно, Съдийската колегия счете за необходимо да избере друг временно изпълняващ функциите на Върховния административен съд - тълкува тази разпоредба по съвсем различен начин. Изправени сме пред ситуация, в която, ако Прокурорската колегия запази своето становище, временният мандат на г-н Сарафов на практика може да се окаже безсрочен. Не знаем кога във времето ще се случи избор на титуляр. Не е ясно докога съдилищата ще продължат да отхвърлят исканията на заемащия поста. Къде отива тогава правната сигурност?", попита служебният министър на правосъдието.

Дебатът

Съдия Атанаска Дишева каза, че никой от колегите в Пленума няма против становището на Янкулов - предвид мълчанието, което настъпи в рамките на секунди. Тя помоли министъра да каже кое е предложението му за главен прокурор.

Прокурор Огнян Дамянов наруши това мълчание с предложение да се обсъди въпроса дали Пленумът на ВСС е компетентен да се произнесе. Той припомни, че Прокурорската колегия е била определена за компетентна - затова тя е избрала Сарафов за и.д. главен прокурор. Заседанието тогава не било "претупано", както се говорело в медиите, каза Дамянов. "Никога не съм предполагал, че две години и 8 месеца по-късно ще бъда член на ВСС и че г-н Сарафов ще бъде изпълняващ функциите главен прокурор", добави той. Също така припомни, че Пленумът е приел с мнозинство, че отделните колегии са компетентни за назначаване на изпълняващи функциите главен прокурор и ръководители на върховните съдилища. "Защо не беше използван законовият ред, с който можеше Върховният административен съд можеше да реши въпроса?", попита Дамянов във връзка с отказите на съдилища да разглеждат искания на и.д. главен прокурор.

Той каза, че съдия Мариника Чернева - временният ръководител на ВАС - е издала 28 акта във връзка с командировани лица, откакто е била определена за изпълняваща длъжността. Дамянов цитира десетки решения на Софийския апелативен съд, Пловдивския апелативен съд, Варненския апелативен съд и Великотърновския апелативен съд от декември 2025 г., януари и февруари 2026 г. "по въззивно-наказателен общ характер". "Това са решения в обратен смисъл на посочените от вас", обърна се той към Янкулов във връзка с това, че редица съдебни състави наистина не признават Сарафов за легитимен обвинител №1.

"За мен компетентен да се произнесе е съответната колегия", допълни Дамянов. "Функциите и правомощията на т.нар. трима големи са без значение за това кой орган ще ги определи за изпълняващи функциите (...) такова разграничение в закона не се прави. Решението, което ние днес ще вземем, ще означава, че ще изберем за в бъдеще кой е компетентен".

Съдия Атанаска Дишева подкрепя становището на правосъдния министър във връзка с компетентността на органа. Във всички случаи, когато се е подлагало такова обсъждане, що се отнася до "тримата големи", "аз съм поддържала едно и също становище - че компетентността за това е на Пленума на ВСС", припомни тя. Дишева цитира Конституцията и ЗСВ, а отделно посочи, че Пленумът на ВСС предлага на президента да издаде указ. Дишева се позова на "правна и житейска логика". Цитира и думи на Галина Захарова - председателя на ВКС, че тезата за компетентността на Пленума на ВСС съответства на логиката и отчита "особения конституционен статус на главния прокурор и съдържанието на институционалната му компетентност". Правното му положение е "изключително" - затова трябва да се разглежда различно от ръководителите на върховните съдилища, казва Захарова.

"Предвид изтеклия период от време, предвид това как г-н Сарафов изпълняваше - или не изпълняваше - функциите на главен прокурор, предлагам Пленумът на ВСС или Прокурорската колегия на ВСС да избере нов изпълняващ функциите главен прокурор, защото този, който сега ги изпълнява, не се справя с тях. Когато този въпрос стигне на обсъждане пред вас, колеги от Прокурорската колегия, моля, аргументирайте защо считате, че г-н Сарафов е изключителен и единствено възможен избор за изпълняващ функциите главен прокурор на третата година от определянето му като такъв", призова съдия Дишева.

"Нетърпимо и недопустимо е да се създава управленски вакуум - например изтичане на мандата, какъвто е нашият мандат (на ВСС - бел. ред.). Но изрично беше прието", че не се допуска такъв вакуум", отвърна съдия Вероника Имова. "Аз споделям тревогите на г-н Янкулов, но трябва да отговорим на въпроса защо се стигна дотук". Според нея главният прокурор, за разлика от председателите на върховните съдилища, е "отделен конституционен орган", но Конституцията дава права, реципрочни на правото на главния прокурор, на председателите на върховните съдилища. Затова не може наглед по-широката власт на главния прокурор да се счита за по-голяма от тази на другите "двама големи", стана ясно от думите ѝ. Имова смята, че затова Прокурорската колегия трябва да е компетентна в случая. "Очевидно, това не е Пленумът", твърди тя.

Имова също така атакува промените в ЗСВ, като заяви, че те поставят правовата държава в "нетърпимост". Не може да има прекъсваемост на изпълняването на функциите на главен прокурор, посочи тя.

Снимка: БГНЕС

Председателят на ВКС Галина Захарова припомни двата съдебни акта след назначаването на Сарафов за и.д. главен прокурор през юни 2023 г. - на тричленен и на петчленен състав на ВАС. В тях е взето отношение по въпроса за компетентността на органите, отговорни за избор на и.д. главен прокурор. "Тези решения и доводите на съдебните състави няма как да се игнорират. Но след датата на Пленума през 2023 г. се случи и нещо друго. Тя цитира известното решение на Конституционния съд №13 от 2024 г. относно част от неслучилите се конституционни изменения. В точка 4, буква б - по отношение на правомощията, които обезпечават кадрово и административно съдебната власт - е отбелязано следното: тримата големи и всички свързани с тях въпроси да бъдат в тежест на съответните колегии. "Независимо от крайното решение на КС, при внимателния му прочит, ние бихме видели много широки възможности за усъвършенстване", заяви Захарова. Според нея изборът на и.д. главен прокурор и на и.д. председатели на върховните съдилища трябва да е у съответните колегии във ВСС.

Съдия Олга Керелска подкрепи тезата, че Пленумът на Висшия съдебен съвет трябва да решава за избора на "тримата големи". Според нея главният прокурор е изведен като самостоятелен орган от Конституцията и Закона за съдебната власт, така че има по-различни правомощия спрямо останалите "двама големи". "В условия на политическа криза, когато се вижда, че държавната структура в лицето на Народното събрание не може да осъществи основна своя функция и задължение, а именно да избере членове на нов състав на ВСС, което предполага и криза в управлението на ВСС, би трябвало да има регламентация в такива случаи какво може да прави ВСС и как да го прави", каза тя. Това беше посочено изрично в решението на Съда на ЕС от 30 април 2025 г. - там пишеше за "коригиращи механизми", припомни Керелска.

Според съдия Боян Магдалинчев изборът е функция не на Пленума, а на Прокурорската колегия.

След като и снощи се проведе протест под надслов "СарафOFF" с искане за смяна на и.д. главен прокурор, организиран от "Правосъдие за всеки" пред Съдебната палата, тази сутрин имаше нова демонстрация точно преди заседанието на ВСС.

Снимки: БГНЕС