Парк за мечки Белица посрещна новите си обитатели от Аржентина (ВИДЕО+СНИМКИ)

Успешно приключи акцията по транспортиране на две мечки от Аржентина в мечия парк в Белица. След няколкочасова акция на територията на Парк за мечки – Белица, краят беше обявен от президента и главен изпълнителен директор на фондация "Четири лапи" Йозеф Пфабиган, който, заедно с ръководителя на спасителната мисия в Аржентина д-р Амир Халил и Лусиана Дебрамо от "Четири лапи", поздравиха екипа за усилията.

"Вчера сутринта Гордо и Флоренция успешно кацнаха на Летище "Васил Левски" - София, откъдето бяха транспортирани със специализиран превоз до ПАРК ЗА МЕЧКИ Белица. Днес те вече са в своя нов дом – в добро здравословно състояние, временно настанени в отделни сектори и под денонощното наблюдение на ветеринарен лекар и екипа на парка. Предстои им период на адаптация, в който постепенно ще опознават новия си дом и свободата да бъдат мечки.", информират в социалните мрежи от "Четири лапи".

Още: Мечки от Украйна намериха сигурен нов дом в България

Мечките Гордо и Флоренция са първите обитатели на зоопарка в Лухан, които вече са в своя нов дом. За БТА д-р Амир Халил каза, че след дългата акция се чувства изтощен, но щастлив, защото животните, които са на около 16-годишна възраст, са обитавали изключително малки пространства от няколко квадратни метра, били са хранени и с неподходяща храна. Паркът за мечки в Белица е рай за тях и очаквам момента, в който ще бъдат освободени, каза още д-р Амир Халил.

След преместването на мечките в Белица, д-р Халил посочи, че се чувства изтощен, но щастлив, а по думите му довеждането на животните тук, на това място в България, е "рай за тях".

"Очаквам момента, в който ще бъдат освободени, надявам се да е скоро, за тях предстои да се докоснат до земята, да усетят тревата и да разберат, че не съществува само бетон, както там, където са живеели, а че тук наистина е рай", посочи ветеринарният лекар и ръководител на спасителната мисия в Лухан.

Още: Паркът за мечки в Белица отбелязва 25 години от създаването си

Мащабната спасителна мисия

В края на 2025 г. международната организация за защита на животните "Четири лапи" осъществи най-мащабната си мисия досега, оказвайки спешна помощ на над 60 животни, отглеждани при силно ограничени и неподходящи условия в бившия зоопарк Лухан в провинция Буенос Айрес, Аржентина, затворен още през 2020 г., съобщиха от "Четири лапи". Гордо и Флоренция са първите животни, които са успешно преместени, като паралелно се разработват дългосрочни решения и за останалите в Лухан големи котки, допълват оттам.