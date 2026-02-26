Съдът на ЕС осъди Унгария заради спрян лиценз на радио, критикуващо властта на Орбан

Висшият съд на Европейския съюз постанови на 26 февруари, че Унгария е нарушила правото на ЕС, като не е подновила лиценза на независимата радиостанция Klubradio. Радиото беше принудено да преустанови излъчването си през февруари 2021 г. - след 19 години в ефир, когато унгарският медиен регулатор не издаде нов лиценз с аргумента за поредица от нарушения на нормативната уредба от страна на радиостанцията.

Оттогава Klubradio излъчва само онлайн. То се издържа основно от дарения. А медийният регулатор счита офертата му от 2021 г. за кандидатстване за честота като недействителна, защото радиостанцията е с отрицателен собствен капитал и не може да покрива разходите си с нетен оборот.

Гостите в политическите и токшоу предаванията в Klubradio често критикуват политиките на правителството на Виктор Орбан.

Решението на Съда на ЕС

През юли 2022 г. Европейската комисия реши да съди Унгария за отказа ѝ да поднови лиценза на Klubradio - пореден конфликт за ценности между Будапеща и Брюксел. Сега Съдът на ЕС отчита, че Будапеща е наложила неоснователно тежки санкции срещу медии, включително налагането на автоматичен отказ от подновяване на права без възможност за индивидуална преценка на предполагаемите нарушения.

Има и непрозрачен търг за честотата. Били са поставени високи условия, които водят до изключване на кандидати. Открита е и необоснована намеса в свободата на медиите чрез ограничаване на достъпа до радиочестоти.

Унгария трябва да промени Закона за медиите, за да премахне системните нарушения, както и да преразгледа статута на Klubradio - в противен случай може да се сблъска с финансови наказания.

Унгария при Орбан: пълен контрол на правителството над медиите

Орбан промени медийния пейзаж в страната по време на повече от 15 години националистическо управление на партия "Фидес". Държавните медии са под пълния контрол на правителството, а няколко частни медии бяха затворени или погълнати от собственици, близки до кабинета в Будапеща.

Миналата година медийна група, която е 50% собственост на проправителствена компания, купи портфолио от медии, включващо основния таблоид в Унгария. Това стана само няколко месеца преди ключовите парламентарни избори, насрочени за април, на които Орбан ще се бори да остане на власт. Според социологическите проучвания основният му опонент Петер Мадяр и партия "Тиса" водят пред "Фидес".

ЕС и продемократичните групи отдавна обвиняват правителството на Орбан в ограничаване на медийната свобода и други свободи. Кабинетът на министър-председателя отрича.

За 2025 г. Унгария заема 68-мо място в Световния индекс за свобода на пресата, което е спад от 23-тата позиция през 2010 г., когато Виктор Орбан за първи път става министър-председател, отчита Reuters.

