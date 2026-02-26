"Замитане на следи": Бившият главен секретар на МВР посочи "Петрохан" като причина за уволнението си

Бившият главен секретар на МВР Мирослав Рашков твърди, че реалната причина за освобождаването му не са официално посочените мотиви, а работата му по разследването на случая "Петрохан". Ден след като президентът Илияна Йотова подписа указа за освобождаването му, той разпространи писмена позиция, в която директно свързва отстраняването си с натиск около това разследване.

Оставката на Рашков беше поискана от служебния вътрешен министър Емил Дечев. Като мотиви бяха посочени реакцията на полицията при протестите на 26 ноември миналата година, липсата на публична позиция на професионалното ръководство след трагичните инциденти при хижа "Петрохан" и под връх Околчица, пропуски при разследването на заплахите срещу кмета на Бистрица, както и неплатени глоби на самия Рашков по Закона за движение по пътищата. Още: Вътрешният министър за МВР: Дом за нежни души със скъсани менискуси (ВИДЕО)

По думите на Рашков става дума за "замитането на следи, които водят към една конкретна политическа сила в Народното събрание и мрежата от неправителствени организации, тясно свързани с нея".

В позицията си Рашков заявява, че очаква поредица от уволнения в системата на вътрешното министерство, които ще бъдат "маскирани като действия, свързани с провеждането на честни избори".

"На всички Вас дължа честния отговор на въпроса защо си тръгвам от МВР. Не е заради манипулациите в спекулативните мотиви за моето отстраняване. Или заради провеждането на честни избори, което днешната служебна власт няма как да гарантира. Истинската причина е разследването по случая "Петрохан" и замитането на следи, които водят към една конкретна политическа сила в Народното събрание и мрежата от неправителствени организации, тясно свързани с нея", пише той.

Според него разследването няма връзка с насрочените за 19 април избори, но първите кадрови промени в МВР вече са резултат именно от свършената работа по случая. Рашков заявява, че има доверие на разследващите и изразява увереност, че те ще устоят на политически натиск. Още: След изслушването в НС: Йотова подписа уволнението на главния секретар на МВР

В изявлението си той отправя и остри критики към представители на служебната власт. "Как работят политическите аватари на мрежата от НПО-та в служебното правителство стана ясно по време на изслушването в Народното събрание вчера. Тези хора дори и в качеството им на министри, откриват "офиси" на МВР в ресторанти, където привикват подчинените им служители. Нещо, което се случва за първи път в професионалната кариера на тези служители. Оставям на съвестта на служебния министър на вътрешните работи начина, по който смята да работи, докато заема този пост. Но не приемам мачкането на разследвания и колеги заради служебното им положение", заявява бившият главен секретар.

В края на позицията си той благодари на колегите си за съвместната работа през последните 20 години в системата на МВР и подчертава, че винаги е защитавал служителите на министерството и ще продължи да го прави.