Стихотворение на деня, 27 декември, от Дамян Дамнов

"Приказка" Заспиваш ли, аз май че те събудих,прости ми, че дойдох при теб сега.Душата ми се стяга до полудав прегръдките на свойта самота.Самичък съм, а тъй ми се говори,устата ми залепва да мълчи ...Не ме пъди, ще си отида скоро,аз дойдох тук на бурята с плача.Ще седна до главата ти, ей тукаи ще ти разкажа приказка една,в която е положил зла поукаедин мъдрец от стари времена.Един разбойник цял живот се скитали нивга не се връщал у дома,вместо сърце, под ризата си скритатой носел зла и кървава кама.Преварвал той замръкнали кервании само денем криел своя нож,а ножът му ръжда не хващал,човекът като дявола бил лош.Но кой знай, един път от умораи той на кръстопът заспал.Подритвали го бързащите хораи никой до главата му не спрял,а само малко дрипаво момичечелото му покрило с листо.Заплакал той за първи път обичан,заплакал той, разбойникът, защо ?Какво стоплило туй сърце кораво,нестоплено в живота никой път !Една ръка накарала тогава,сълзи от поглед в кърви да текат.Една ръка, по-топла от огнище,на главореза дала онова,което той не би откупил с нищони с обир скъп, ни с рязана глава.Но ти заспа, а тъй ми е студено,туй приказно момиче, где е то ?То стоплило разбойникът, а менети никога не стопли тъй, защо?Дамян Дамянов

